Sức khỏe

Lạm dụng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Có thời điểm tôi chỉ nằm một chỗ, đau đớn kéo dài, thậm chí nhiều lúc bật khóc vì không chịu nổi. Tôi tưởng quãng đời còn lại phải ngồi trên xe lăn.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Liễu (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã nghẹn ngào chia sẻ bên lề tọa đàm truyền thông giáo dục sức khỏe với chủ đề: "Hiểu đúng về thay khớp háng và phục hồi chức năng", ngày 14-4.

Dùng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng phải ngồi xe lăn - Ảnh 1.
Dùng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng phải ngồi xe lăn - Ảnh 2.
Dùng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng phải ngồi xe lăn - Ảnh 3.

Chị Liễu trước và sau khi được phẫu thuật thay khớp háng miễn phí

Toạ đàm nằm trong khuôn khổ chương trình phẫu thuật khớp háng miễn phí do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng Tổ chức Operation Walk Chicago (Hoa Kỳ)

Chị Liễu cho biết sức khỏe hiện đã ổn định và phục hồi tốt. “Hiện tại tôi hoàn toàn bình thường, không còn đau nhức gì, cảm giác như chưa từng trải qua phẫu thuật” - chị Liễu chia sẻ.

Theo chị Liễu, năm 2019, chị đột nhiên đau 2 khớp háng. Nguyên nhân ban đầu do chị sử dụng thuốc điều trị bệnh lý da liễu. “Tôi mắc bệnh viêm da phải điều trị bằng thuốc corticoid lâu dài theo chỉ định bác sĩ, nhưng việc dùng thuốc kéo dài đã dẫn đến hoại tử hai bên khớp háng và một bên khớp vai phải khiến chị phải ngồi xe lăn một thời gian dài” - chị Liễu cho biết.

Năm 2023, khi biết được thông tin qua truyền hình địa phương có đoàn bác sĩ thuộc Tổ chức Operation Walk phẫu thuật miễn phí, chị đăng ký và được chọn phẫu thuật lần đầu. Sau đó, chị tiếp tục được phẫu thuật lần hai tại Bệnh viện Quân y 175 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ y tế quốc tế

“Toàn bộ quá trình điều trị và phẫu thuật 2 lần tôi đều được hỗ trợ miễn phí. Tôi tưởng quãng đời còn lại phải ngồi trên xe lăn và chịu những cơn đau. Có thời điểm tôi chỉ nằm một chỗ, đau đớn kéo dài, thậm chí nhiều lúc bật khóc vì không chịu nổi. Nhưng may mắn, bây giờ tôi đã có thể đi đứng sinh hoạt, làm việc và tham gia các hoạt động bình thường” - chị Kiều xúc động kể lại.

Tương tự với ông Trần Sơn (59 tuổi, ngụ Đăk Lăk) sau 5 năm đi lại khó khăn, phải có người dìu nhưng bây giờ có thể đi lại bình thường trên 2 chân. Đối với ông không còn gì hạnh phúc hơn.

Kể lại quá trình trước khi được phẫu thuật, ông Sơn cho biết cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc đi lại khó khăn khiến ông không thể lao động, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, tâm lý trở nên cáu gắt với người xung quanh. “Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi khoảng 70–80%. Việc đi, đứng, ăn uống, sinh hoạt đến các mối quan hệ trong gia đình và xóm làng đều cải thiện rõ rệt” - ông Sơn nói.

Dùng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng phải ngồi xe lăn - Ảnh 4.

Không chỉ ông Sơn mà nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng thoát cảnh đau đớn, đi lại khó khăn sau khi được phẫu thuật. Trong hình sau phẫu thuật các bệnh nhân tập đi lại

Ông cũng kể lại quãng thời gian hơn 5 năm chịu đựng cơn đau. Nếu không dùng thuốc giảm đau, việc đi lại gần như không thể. Ông đã thử nhiều phương pháp điều trị như uống thuốc, bấm huyệt, châm cứu nhưng không mang lại hiệu quả, lại tốn kém chi phí. Đặc biệt, lý do khiến ông trì hoãn phẫu thuật trong thời gian dài là do điều kiện kinh tế. “Nếu không có bảo hiểm, chi phí có thể từ 100 đến 180 triệu đồng. Có bảo hiểm thì khoảng 50 đến 70 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh khó khăn đây vẫn là một số tiền lớn nên 5 năm chịu đau như vậy” - ông Sơn nói.

Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Giám đốc Viện Chấn thương chỉnh hình, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết chương trình hợp tác phẫu thuật từ thiện điều trị bệnh lý khớp háng giữa bệnh viện và Tổ chức Operation Walk Chicago (Hoa Kỳ) đã được triển khai lần thứ 5, tiếp tục mang đến cơ hội tiếp cận kỹ thuật thay khớp háng theo tiêu chuẩn quốc tế cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Dùng corticoid điều trị viêm da, người phụ nữ bị hoại tử khớp háng phải ngồi xe lăn - Ảnh 5.

Bệnh viện Quân y 175 và bác sĩ của Tổ chức Operation Walk Chicago (Hoa Kỳ) phẫu thuật thay khớp cho bệnh nhân

Theo BS Mừng, điểm đặc biệt của đợt này là có ba trường hợp phải thay lại khớp háng. Đây là nhóm ca bệnh khó, phức tạp hơn so với thay khớp lần đầu, đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe người bệnh cũng như chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng để xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình phẫu thuật.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn đã thực hiện thành công 22 ca phẫu thuật. Trong đó có 2 trường hợp thay lại khớp háng với thời gian phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và trang thiết bị, các ca mổ đều diễn ra an toàn. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, phục hồi tốt.

Theo các bác sĩ, việc thay khớp háng hai bên giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, sớm phục hồi khả năng vận động, giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống, từ đó có thể quay trở lại lao động, tự chăm sóc bản thân và gia đình.


Bệnh nhân 106 tuổi được thay khớp háng thành công

(NLĐO) - Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

