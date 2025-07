Làm mẹ đơn thân: Lựa chọn của trái tim

Họ làm mẹ đơn thân không phải vì thiếu thốn điều gì, mà bởi họ có quyền quyết định số phận và hạnh phúc của chính mình. Họ sống thật với bản thân, mạnh mẽ trong lựa chọn và yêu thương con bằng chính trái tim mình.

Thanh âm hạnh phúc

Chị Nguyễn Thanh Linh (39 tuổi; ngụ phường Bình Đông, TP HCM) vừa trải qua sinh nhật đặc biệt nhất trong đời, sinh nhật đầu tiên bên cạnh cô con gái bé bỏng 6 tháng tuổi. Không chồng, không đám cưới nhưng trong căn nhà nhỏ, tiếng con trẻ mỗi sáng là thanh âm hạnh phúc trọn vẹn nhất chị từng có.

"Tôi từng chuẩn bị làm đám cưới, từng có một mối quan hệ tưởng như là mãi mãi nhưng rồi không thành. Một ngày tôi nhận ra điều mình khao khát là được làm mẹ và nuôi dưỡng con bằng tất cả tình thương của mình" - chị Linh tâm sự.

Sau thời gian tìm hiểu, chuẩn bị tài chính, chị Linh quyết định thực hiện thụ tinh nhân tạo. Hành trình không hề dễ dàng, từ lúc thổ lộ với cha mẹ đến giây phút một mình đến bệnh viện, chị đã khóc rất nhiều. Nhưng những giọt nước mắt ấy đã được thay bằng nụ cười rạng rỡ khi con gái cất tiếng khóc đầu tiên.

"Giờ đây, tôi không thấy mình thiếu điều gì cả. Tôi làm việc chăm chỉ, nuôi con trong yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Hôn nhân không còn là điều kiện bắt buộc để phụ nữ được làm mẹ và sống hạnh phúc" - chị Linh chia sẻ.

Chị Lê Tuyết Hà (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cũng làm mẹ sau một cuộc tình dang dở. Khi biết mình mang thai cũng là lúc mối tình ấy tan vỡ. Ở ranh giới mong manh giữa giữ và buông, giữa nỗi sợ hãi và bản năng làm mẹ, chị đã chọn giữ con. "Khi biết tôi mang thai hơn 2 tháng, anh ấy rời đi. Nhiều người khuyên tôi nên bỏ, vì tương lai, vì danh dự. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra con không có lỗi gì để phải trả giá vì sự vắng mặt của người cha" - chị Hà cho biết.

Vậy là chị một mình vượt cạn trong thầm lặng và nuôi con bằng tất cả nghị lực của một người mẹ. Có những lúc kiệt sức vì công việc, vì tài chính, vì những đêm con ốm sốt không ai phụ giúp nhưng mỗi lần con ôm lấy chị, thủ thỉ "mẹ là siêu nhân", chị thấy mình không còn đơn độc.

"Không phải ai có chồng cũng hết cô đơn và không phải ai sống một mình cũng cô độc. Tôi và con là một gia đình, tuy nhỏ nhưng đủ ấm áp" - chị Hà chia sẻ.

Ở tuổi 42, chị Trần Mỹ Duyên (ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP HCM) đã trải qua nhiều mối quan hệ mà không kết hôn. Chị nói chị đủ yêu thương bản thân để không cần đợi một người đàn ông đến "cho phép" mình làm mẹ.

"Khi quyết định thụ tinh nhân tạo, nhiều người hỏi sao đến tuổi này còn dại dột như vậy nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo đến thế. Tôi có công việc ổn định, gia đình yêu thương, bạn bè đồng hành và hơn hết, tôi biết mình có thể mang đến một tuổi thơ hạnh phúc cho đứa trẻ mà tôi yêu thương ngay cả trước khi nó ra đời" - chị Mỹ Duyên kể.

Bé Bảo An, con gái nhỏ của chị Duyên, giờ là niềm vui, là hy vọng cho những ngày phía trước. Chị đặt tên con là "Bảo An" với mong muốn con sẽ lớn lên bình an, được yêu thương và không cảm thấy thiếu vắng vì không có hình bóng người cha.

"Tôi sinh con vì mong muốn được làm mẹ. Tôi không cần hôn nhân để chứng minh giá trị sống. Tôi chỉ cần một trái tim đầy ắp tình yêu để đồng hành với con trên hành trình trưởng thành" - chị Duyên bày tỏ.

Minh họa AI: ÁI MY

Cần sự thấu hiểu, sẻ chia

Những câu chuyện của chị Linh, chị Hà hay chị Duyên không còn xa lạ trong một xã hội đang dần cởi mở và thay đổi.

Đang ấp ủ ý định làm thụ tinh nhân tạo, chị Châu Ngọc Nga (29 tuổi; ngụ phường Bến Nghé, TP HCM) thẳng thắn chia sẻ chị không có ý định yêu đương hay kết hôn. Với công việc ổn định, tài chính vững vàng, chị mong có một đứa con cho riêng mình.

Theo chị Nga, phụ nữ hôm nay không chỉ giữ lửa trong gia đình mà còn có toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Khi đủ năng lực, tài chính và yêu thương để nuôi dạy một đứa trẻ, dù không có chồng, họ vẫn là những người mẹ tuyệt vời. Điều xã hội cần không phải là định kiến hay chuẩn mực cứng nhắc, mà là sự thấu hiểu và đồng hành, để bất kỳ ai, dù chọn con đường nào, cũng được sống trọn vẹn với lựa chọn của mình, được yêu thương và tôn trọng.

"Tôi không phủ nhận giá trị của gia đình truyền thống với đầy đủ cha mẹ cùng nuôi dạy con cái; bản thân tôi cũng là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình trọn vẹn như thế. Nhưng mỗi cuộc đời là một lựa chọn. Chỉ cần những người chọn làm mẹ đơn thân cảm thấy hạnh phúc và đứa con họ sinh ra được yêu thương, điều đó đã là trọn vẹn rồi" - chị Nga khẳng định.

Thạc sĩ tâm lý Trịnh Hoài An cho rằng việc phụ nữ chủ động làm mẹ đơn thân là lựa chọn cá nhân, xuất phát từ mong muốn được yêu thương và chăm sóc một đứa trẻ. Đây không phải là điều tiêu cực, cũng không nên bị soi xét dưới lăng kính định kiến xã hội.

"Không ai có quyền đánh giá đúng - sai với lựa chọn của người khác, đặc biệt khi lựa chọn đó không làm tổn thương ai và xuất phát từ trách nhiệm, tình yêu thương. Phụ nữ hiện đại có quyền sống với bản lĩnh, tự chủ và quyết định sinh con nếu họ cảm thấy đủ điều kiện nuôi dạy con về cả vật chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng là họ nhận thức rõ vai trò làm mẹ, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và biết cách đồng hành cùng con" - ông An nhấn mạnh.

Theo ông An, xã hội cần thay đổi tư duy, không nên áp đặt những chuẩn mực truyền thống một cách cứng nhắc vào những hoàn cảnh mới.

Điều cần nhất là sự bao dung, thấu cảm, để những người mẹ đơn thân không cảm thấy bị cô lập, áp lực mà ngược lại, được tiếp thêm động lực sống tốt, làm mẹ tốt.