Làm mới không gian công cộng

Công viên Biên Hùng (phường Trấn Biên) rộng khoảng 4 ha được cải tạo và mở thêm bãi đậu xe vào năm 2023. Sau khi được cải tạo, Công viên Biên Hùng đã trở thành tâm điểm của những hoạt động vui chơi, lễ hội và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Dỡ hàng rào, không gian mở rộng

Lớn lên và sinh sống ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên), ông Nguyễn Toàn (50 tuổi) đánh giá, việc tháo dỡ hàng rào Công viên Biên Hùng đã giúp người dân thuận tiện ra vào công viên bất cứ lúc nào. "Ngoài việc tạo thêm các không gian mở trong khu vực Công viên Biên Hùng, việc tháo dỡ hệ thống tường rào phía trước đã thực sự tạo ra sức sống mới cho công viên này" - ông Toàn nói.

Lãnh đạo UBND phường Trấn Biên cho biết cơ quan chức năng vừa có quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 Công viên Biên Hùng. Cụ thể, Công viên Biên Hùng sẽ được mở rộng quy mô diện tích lên gần 9 ha, tổ chức lại không gian kiến trúc gồm quảng trường trung tâm, di tích văn hóa - lịch sử, sân khấu ngoài trời, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thanh thiếu niên, bãi đậu xe kết hợp thương mại, dịch vụ, cây xanh, hồ nước... tạo không gian cảnh quan cho khu vực trung tâm đô thị, đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho nhân dân trong khu vực.

Cách đó không xa, tường rào bao quanh Trung tâm sự kiện và đối ngoại tỉnh Đồng Nai (Quảng trường tỉnh) có diện tích gần 5 ha đã được tháo dỡ, tạo không gian cho người dân đến vui chơi, giải trí.

Phía Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đưa ra các gợi ý chỉnh trang khu vực Quảng trường tỉnh là cải tạo vỉa hè có giá dựng xe đạp tại những vị trí hợp lý để phục vụ người dân tham gia các hoạt động thể dục quanh khu vực. Lắp đặt các thùng rác, thùng thư tín, vòi nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, thiết bị tập thể dục, trạm tiếp sức, phòng chụp hình lưu động... tại những vị trí phù hợp để gia tăng tiện ích phục vụ cộng đồng. Lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn nghệ thuật và các điểm treo cờ để tạo điểm nhấn không gian ban đêm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho hay việc tháo dỡ hàng rào Quảng trường tỉnh nhằm mở rộng sự tiếp cận của người dân, tạo không gian công cộng phát huy tối đa không gian phục vụ, tăng nhu cầu thụ hưởng, vui chơi của người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết phường đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường ven sông Đồng Nai, đường ven Sông Cái, đường trục trung tâm và cầu Thống Nhất. Khi những dự án này được hoàn thành sớm sẽ tạo sự thay đổi căn bản cho hệ thống giao thông, đồng thời mở ra nhiều không gian phát triển mới cho phường, không gian cho người dân.

Bên cạnh đó, phường sẽ chủ động nâng cấp, cải tạo lại các công viên, khu vui chơi, bãi đậu xe công cộng, đáp ứng nhu cầu rất lớn của một phường trung tâm với dân số đông nhất của tỉnh.

Dỡ hàng rào tạo không gian mở, thuận tiện cho người dân thụ hưởng các tiện ích, tập thể dục thể thao tại Quảng trường tỉnh Đồng Nai

Thêm nơi vui chơi, thụ hưởng

Hiện phường Trấn Biên đang phối hợp với Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp tại Đồng Nai (Sonadezi) triển khai tháo dỡ hàng rào bao quanh và thực hiện nâng cấp Công viên Lam Sơn nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất của người dân. Quá trình nâng cấp được thực hiện theo hướng mở, hài hòa cảnh quan khu vực ven sông Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao và là điểm nhấn không gian xanh của phường.

Ngoài tăng mảng xanh, tỉnh Đồng Nai đang lên kế hoạch chỉnh trang, thiết lập quảng trường Sông Phố, quảng trường Thành cổ Biên Hòa để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Quảng trường Sông Phố là khu vực giao lộ của 2 tuyến đường Cách mạng Tháng Tám và 30 - 4. Phía Sở Xây dựng đề xuất ý tưởng chỉnh trang, thiết lập lại không gian quảng trường Sông Phố theo hướng hình thành quảng trường tuyến. Theo đó, không gian khu vực bùng binh Sông Phố, không gian của quảng trường được kéo dài, gần giống như tuyến phố hay hành lang. Đồng thời, tổ chức lại không gian để tạo cảm giác trục tuyến chính không ở vị trí xung khắc, hướng về sông Đồng Nai.

Ở khu vực đầu và cuối quảng trường sẽ có công trình điểm nhấn để chuyển tiếp sang các không gian đô thị khác, nơi mà người dân địa phương được tập trung vào mỗi buổi sáng và khi chiều muộn, lại là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Đối với dự án chỉnh trang, thiết lập quảng trường Sông Phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà giao Sở Tài chính cập nhật vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Liên quan việc chỉnh trang, thiết lập Thành cổ Biên Hòa, theo phương án đề xuất của Sở Xây dựng là thiết lập quảng trường đóng. Cụ thể là tạo một không gian độc lập, giống như một căn phòng ngoài trời. Quảng trường này được bao bọc bởi mặt tiền các tòa nhà và được mở ra thông suốt tuyến đường Phan Chu Trinh. Khi đó, không gian quảng trường vừa tạo sức sống cho thành cổ, vừa có thể kết hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh việc chỉnh trang, quảng trường Thành cổ Biên Hòa trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân là việc cần làm ngay. Đồng thời, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì việc chỉnh trang, thiết lập quảng trường Thành cổ Biên Hòa.

Trong năm 2024 và đầu năm 2025, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình về chỉnh trang đô thị như các bãi đậu xe kết hợp hoa viên cây xanh tại những khu vực TP Biên Hòa cũ gồm: Khu đất dưới tháp nước A42; khu đất đối diện Công viên Dương Tử Giang; khu đất là trụ sở cũ Xí nghiệp in Đồng Nai và khu đất Công ty CP Đồng Tiến cũ... Đến năm 2045, tỉnh Đồng Nai quy hoạch khoảng 50 công viên tại các phường trung tâm TP Biên Hòa cũ.



