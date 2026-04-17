Làm rõ có hay không việc "bất nhất" khi xử lý hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày 17-4, UBND phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang ra soát hồ trơ, trả lời đơn của bà Võ Thị Loan (66 tuổi, trú tổ dân phố 4, phường Kon Tum) khiếu nại việc trả lại hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, năm 1998, bà Loan mua 2 thửa đất tổng diện tích hơn 3.110m² tại thôn 9, xã Đăk Cấm (TP Kon Tum cũ, nay là phường Đăk Cấm) để trồng cây mì. Năm 2023, bà Loan được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) diện tích trên với mục đích là đất trồng cây hằng năm khác. Trong các năm 2024 và 2025, bà Loan tách thửa, bán một phần diện tích cho các hộ dân khác, còn lại diện tích 903,8m².

Bà Võ Thị Loan cho biết đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải ở nhà tập thể nên mong muốn được chuyển đổi đất để xây dựng nhà ở

Trên diện tích đất này, ngày 16-10-2025, bà nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng sang đất ở 400m2. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đăk Cấm đã tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả ngày 24-11-2025. Đến ngày 31-12-2025, UBND phường Đăk Cấm mới thông báo trả lại hồ sơ với lý do "chưa đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật".

Nguyên nhân, tuyến đường tiếp giáp thửa đất của bà Loan là do "tự ý mở", chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc thể hiện trong hồ sơ địa chính. Đồng thời, việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp xử lý theo Văn bản số 340, ngày 4-10-2019 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) về xử lý các khu nhà ở tự hình thành, phân lô bán đất, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn TP Kon Tum.

Bà Loan cho rằng việc trả hồ sơ vừa chậm so với thời hạn đã hẹn, vừa chưa phù hợp thực tế. Theo bà Loan, thửa đất hiện được quy hoạch là đất ở, trong sổ hồng thể hiện thửa đất tiếp giáp đường bê tông.

Đường bê tông này trước đây là đường đất, sau đó được bê tông hóa theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Ngoài ra, bà Loan cho rằng việc sử dụng bản đồ địa chính năm 2009 để thẩm định, trong khi các bản đồ chỉnh lý các năm 2016 và 2020 đã được phê duyệt là không thuyết phục.

Một vấn đề khác khiến bà Loan băn khoăn là sự thiếu thống nhất trong giải quyết hồ sơ. Theo đó tại cùng khu vực, một số thửa đất liền kề với thửa đất của bà Loan (trong đó có các lô đất bà đã chuyển nhượng) thì lại được cho phép chuyển mục đích sang đất ở trong các năm 2024, 2025 và hiện đã xây dựng nhà ở ổn định. "Cùng điều kiện tương tự nhưng kết quả giải quyết khác nhau, nên tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ" - bà Loan kiến nghị.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024 của bà Võ Thị Loan thể hiện có đường bê tông

Tuy nhiên, khi bà Loan cho rằng chính quyền trả hồ sơ vì lý do đường do "tự mở" là không thuyết phục

Ông Dương Văn Tuyn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đăk Cấm, cho biết qua kiểm tra hồ sơ địa chính (bản đồ năm 2009), tuyến đường tiếp giáp thửa đất của bà Loan được xác định là do tự mở, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và chưa được thể hiện trong hồ sơ địa chính. Do đó, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Loan thuộc trường hợp xử lý theo Văn bản số 340/2019 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) nên chưa đủ cơ sở để giải quyết.



Về việc các trường hợp liền kề, trong khu vực đất của bà Loan được chuyển đổi sang đất ở, xây nhà thì ông Tuyn nói trước khi sáp nhập do UBND TP Kon Tum cho phép. "Chúng tôi đang tiến hành sao lục hồ sơ, rà soát các quyết định trước đây và làm việc với các cơ quan liên quan để làm rõ sự khác biệt giữa các trường hợp" - ông Tuyn nói và cho biết sau khi có kết quả xác minh đầy đủ, phường sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định, đảm bảo khách quan và quyền lợi hợp pháp của người dân.