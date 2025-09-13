Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm kiến nghị của 2 công dân về quyền sử dụng khu đất tập thể từng cấp cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ).

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²- Ảnh 1.

Khu đất tập thể của Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ) nằm ngay mặt tiền đường Trương Pháp, phường Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong về việc giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Thanh tra tỉnh và UBND phường Đồng Hới xem xét đơn kiến nghị của 2 cựu cán bộ Tỉnh đoàn về quyền sử dụng đất tập thể, báo cáo kết quả trước ngày 15-9.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ) là bà Võ Thị Vũ và bà Nguyễn Thị Vinh ở Tổ dân phố 7, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hai bà cho rằng khi còn là nhân viên Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ), tiền lương hằng tháng từng bị trừ để trả tiền sử dụng đất và nộp thuế nên đề nghị được phân chia lại quyền sử dụng khu đất tập thể này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, khu đất tập thể này trên đường Trương Pháp, phường Hải Thành (cũ) nay là phường Đồng Hới - được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ), diện tích 437,4 m², trên đó có một dãy nhà cấp 4 diện tích 80 m² làm nơi ở cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Tỉnh đoàn.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²- Ảnh 2.

Bên trong khu đất có dãy nhà cấp 4 lụp xụp - Ảnh Hoàng Phúc

Nội dung khiếu nại của bà Vũ và bà Vinh từng được cơ quan chức năng hướng dẫn từ năm 2023. Hai bà được khuyên gửi đơn hòa giải tại UBND phường Đồng Hới hoặc khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Tuy nhiên, đến nay các bên chưa thực hiện, dẫn đến việc khiếu nại tiếp tục kéo dài.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, Tỉnh đoàn, Thanh tra tỉnh và UBND phường Đồng Hới đã tổ chức cuộc họp để giải quyết câu chuyện này.

Tại cuộc họp, các sở ngành đã thảo luận, phân tích hoàn cảnh của hai bà Võ Thị Vũ và Nguyễn Thị Vinh là người có công với cách mạng, hiện sống đơn thân, tuổi cao, từ đó đi đến thống nhất kiến nghị Tỉnh đoàn báo cáo UBND tỉnh xin nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội. Khi được cấp kinh phí thì sẽ chủ động làm việc với bà Võ Thị Vũ và bà Nguyễn Thị Vinh - để vận động di dời, bàn giao lại tài sản cho tập thể.

Nếu vận động không thành, Tỉnh đoàn Quảng Trị gửi đơn đến UBND phường Đồng Hới - để hòa giải tranh chấp theo Luật Đất đai 2024. Trường hợp hòa giải bất thành, Tỉnh đoàn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo thẩm quyền.

Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng phối hợp Sở Xây dựng kiểm định chất lượng công trình, kịp thời thông báo di dời trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị thống nhất phương án trên để chấm dứt khiếu nại kéo dài liên quan đến khu đất tập thể Tỉnh đoàn.

Tin liên quan

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Cách "hái ra tiền" của một vùng quê ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thay vì đốt rơm sau khi gặt, nhiều nông dân ở xã Lệ Thủy, Quảng Trị đã tận thu rơm rạ, bán ra thị trường và thu về hàng triệu đồng mỗi vụ lúa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quảng Trị Tỉnh Đoàn Quảng Trị tỉnh đoàn quảng bình khiếu nại đất đai tranh chấp đất tập thể đất tập thể cán bộ UBND tỉnh Quảng Trị cựu cán bộ Tỉnh đoàn đòi lại đất tập thể
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo