Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

Khu đất tập thể của Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ) nằm ngay mặt tiền đường Trương Pháp, phường Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong về việc giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Thanh tra tỉnh và UBND phường Đồng Hới xem xét đơn kiến nghị của 2 cựu cán bộ Tỉnh đoàn về quyền sử dụng đất tập thể, báo cáo kết quả trước ngày 15-9.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ) là bà Võ Thị Vũ và bà Nguyễn Thị Vinh ở Tổ dân phố 7, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hai bà cho rằng khi còn là nhân viên Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ), tiền lương hằng tháng từng bị trừ để trả tiền sử dụng đất và nộp thuế nên đề nghị được phân chia lại quyền sử dụng khu đất tập thể này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, khu đất tập thể này trên đường Trương Pháp, phường Hải Thành (cũ) nay là phường Đồng Hới - được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ), diện tích 437,4 m², trên đó có một dãy nhà cấp 4 diện tích 80 m² làm nơi ở cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Tỉnh đoàn.

Bên trong khu đất có dãy nhà cấp 4 lụp xụp - Ảnh Hoàng Phúc

Nội dung khiếu nại của bà Vũ và bà Vinh từng được cơ quan chức năng hướng dẫn từ năm 2023. Hai bà được khuyên gửi đơn hòa giải tại UBND phường Đồng Hới hoặc khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Tuy nhiên, đến nay các bên chưa thực hiện, dẫn đến việc khiếu nại tiếp tục kéo dài.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, Tỉnh đoàn, Thanh tra tỉnh và UBND phường Đồng Hới đã tổ chức cuộc họp để giải quyết câu chuyện này.

Tại cuộc họp, các sở ngành đã thảo luận, phân tích hoàn cảnh của hai bà Võ Thị Vũ và Nguyễn Thị Vinh là người có công với cách mạng, hiện sống đơn thân, tuổi cao, từ đó đi đến thống nhất kiến nghị Tỉnh đoàn báo cáo UBND tỉnh xin nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội. Khi được cấp kinh phí thì sẽ chủ động làm việc với bà Võ Thị Vũ và bà Nguyễn Thị Vinh - để vận động di dời, bàn giao lại tài sản cho tập thể.

Nếu vận động không thành, Tỉnh đoàn Quảng Trị gửi đơn đến UBND phường Đồng Hới - để hòa giải tranh chấp theo Luật Đất đai 2024. Trường hợp hòa giải bất thành, Tỉnh đoàn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo thẩm quyền.

Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng phối hợp Sở Xây dựng kiểm định chất lượng công trình, kịp thời thông báo di dời trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị thống nhất phương án trên để chấm dứt khiếu nại kéo dài liên quan đến khu đất tập thể Tỉnh đoàn.