Thời sự

Làm rõ hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi trước những dư luận trái chiều.

Ngày 31-12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai nhận được nhiều nguồn thông tin phản hồi về vụ việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi (hiện tại đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai). Theo các nguồn tin phản ánh, hồ sơ nhận nuôi có nhiều điểm chưa rõ ràng tạo dư luận trái chiều.

Làm rõ hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Gia Lai - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị vùi lấp đang được các bác sĩ ở Bệnh viện nhi Gia Lai chăm sóc với tình yêu thương, trách nhiệm

Văn bản do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ký nhấn mạnh rằng trường hợp của cháu bé rất thương tâm, cần quan tâm chăm sóc bảo vệ đặc biệt. Việc cho nhận nuôi cháu bé phải thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy định, nhất là đảm bảo sức khỏe, cuộc sống sau này cho cháu và tránh tạo dư luận xấu.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên; xử lý đúng theo các quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn, điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Còn UBND xã Ia Mơ nghiên cứu các quy định hiện hành, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp rà soát các hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đối với trường hợp nêu trên, yêu cầu hồ sơ chấp thuận phải đảm bảo đúng, đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Riêng Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị và theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đảm bảo ổn định, khỏe mạnh đến khi thực hiện bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì thông qua Sở Y tế, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

"Việc triển khai các nội dung trên cần đảm bảo thực hiện chặt chẽ, tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ hình ảnh và thông tin cháu bé cũng như gia đình nhận nuôi" - UBND tỉnh Gia Lai lưu ý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 8-12, anh Rơ Ô Bik (công nhân Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) và những người khác phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi lấp trong lớp đất cát, chỉ lộ một phần mặt và chân. Do đó, mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai xác định khi được nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé sơ sinh bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn.

Tin liên quan

Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai chính thức được nhận nuôi

Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai chính thức được nhận nuôi

(NLĐO) - Sau khi xem xét, chính quyền địa phương đã quyết định giao bé sơ sinh bị vùi lấp trong đất cát ở Gia Lai cho một gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi.

Nhiều người muốn nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Gia Lai

(NLĐO) - Nhiều gia đình mong muốn nhận nuôi bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai. Tuy nhiên chính quyền địa phương cần xác minh điều kiện trước khi cho nhận nuôi.

Thông tin mới về bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai, công an vẫn đang làm rõ

(NLĐO) - Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai đã cai máy thở, có thể tự bú sữa.

