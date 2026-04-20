Thời sự Xã hội

Làm rõ người đàn ông cự cãi sau va quẹt xe với shipper ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Sau va chạm với shipper, người đàn ông cự cãi rồi rời hiện trường, CSGT Tây Ninh nhanh chóng truy tìm, xử lý nhiều lỗi vi phạm

CSGT Tây Ninh truy tìm người đàn ông cự cãi rồi bỏ đi sau va chạm

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã xác minh, xử lý một trường hợp cự cãi sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận xảy ra tại phường Long Hoa.

CSGT Tây Ninh xử lý người đàn ông cự cãi sau va chạm giao thông - Ảnh 1.

Cự cãi với shipper sau va chạm, người đàn ông bị xử lý

Trước đó, tối 19-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai xe máy va chạm trên đường Lý Thường Kiệt (khu phố 4, phường Long Hoa).

Sau va chạm, một người đàn ông đã lời qua tiếng lại với nam shipper rồi rời khỏi hiện trường. Theo trình bày của anh Nh. (làm nghề giao hàng), vụ va chạm không gây thương tích, phương tiện chỉ trầy xước nhẹ.

Người này không yêu cầu bồi thường nhưng đề nghị cơ quan công an làm rõ và xử lý vi phạm đối với người liên quan.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa vào cuộc xác minh.

Quá trình truy xét gặp khó khăn do phương tiện liên quan sử dụng biển số giả.

Đến sáng 20-4, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển xe là ông Huỳnh Văn L. (SN 1973, ngụ phường Long Hoa) và mời lên làm việc.

CSGT Tây Ninh xử lý người đàn ông cự cãi sau va chạm giao thông - Ảnh 2.

Ông L tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận do nóng tính nên xảy ra cự cãi sau va chạm, đồng thời cam kết không tái phạm, chấp nhận bồi thường nếu phía còn lại có yêu cầu.

CSGT đã lập biên bản xử phạt ông L. với nhiều lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe; đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Ớn lạnh clip nam thanh niên lái ô tô cán qua người phụ nữ sau cự cãi ở Bà Rịa- Vũng Tàu

(NLĐO)- Sau cuộc tranh luận, nam thanh niên bất ngờ lên xe rồi tông và cán qua người phụ nữ đang đứng phía trước khiến nhiều người hoảng sợ

Bình Dương: Một cô gái nghi tự đâm vào bụng nhiều nhát sau cự cãi

(NLĐO) - Bị phản đối chuyện qua phòng trọ người khác ngủ lại, nạn nhân được cho là đã tự cầm dao đâm vào bụng mình.

TP HCM: Bắt khẩn cấp 2 kẻ đâm chết người sau va quẹt

(NLĐO) - Sau khi va quẹt giao thông, 2 người đàn ông đã đâm tử vong người can ngăn là nhân viên một tiệm cầm đồ ở quận Bình Tân, TP HCM.

