Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là văn bản nhằm chuẩn hóa toàn diện hoạt động trạm y tế cơ sở và xác định rõ thẩm quyền trong tổ chức nhân sự.

Theo Thông tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc chuyển Trạm Y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, bảo đảm hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2030. UBND cấp xã sẽ căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, điều kiện phát triển – xã hội và nhu cầu thực tế để quyết định cụ thể chức năng, quyền hạn và cơ cấu của từng trạm y tế.

Rõ số lượng người làm việc

Thông tư nêu rõ Trạm Y tế cấp xã phải xây dựng Đề án vị trí việc làm. Danh mục vị trí việc làm phải phù hợp yêu cầu thực tiễn từng trạm và được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đây sẽ là căn cứ để tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Làm rõ quyền bổ nhiệm và số lượng vị trí việc làm tại Trạm Y tế cấp xã theo Thông tư mới của Bộ Y tế

Số lượng người làm việc được xác định dựa trên vị trí việc làm và khối lượng nhiệm vụ của trạm. Mỗi năm, trạm y tế phải lập kế hoạch số lượng người làm việc, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Việc giao hoặc phê duyệt biên chế thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, bảo đảm số lượng nhân lực sát với yêu cầu thực tiễn từng xã, phường.

Quyền bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trạm Y tế

Thông tư quy định lãnh đạo Trạm Y tế cấp xã gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND cấp xã là người quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức hoặc cho thôi chức vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trạm Y tế. Quy định này nhằm nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã đối với hệ thống y tế cơ sở.

Cơ cấu tổ chức tối thiểu của Trạm Y tế cấp xã bao gồm: Văn phòng hoặc Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội; Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm; Khoa Khám bệnh, chữa bệnh; Khoa Dược, thiết bị y tế, cận lâm sàng.

Với các quy định mới, Thông tư 43 được kỳ vọng chuẩn hóa bộ máy trạm y tế cơ sở, tăng tính chủ động của chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm việc sử dụng nhân lực y tế hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.