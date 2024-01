Phải khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Sở Y tế TP HCM trả lời: Gia công lều cắm trại là ngành nghề có công đoạn cắt, may thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12-11-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại điều 21 Luật An toàn, Vệ sinh lao động quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho NLĐ. Đối với NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Mặt khác, căn cứ điều 2 Thông tư 28/2016/BYT ngày 30-6-2016 của Bộ Y tế thì đối tượng phải khám BNN là NLĐ tiếp xúc với các yếu tố có hại, có khả năng mắc BNN hoặc làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả người học nghề, tập nghề, NLĐ đã nghỉ hưu, NLĐ đã chuyển công tác không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp… Về xác định chuyên khoa thì NLĐ tại công ty cần được khám các bệnh liên quan đến hô hấp do bụi, hơi dung môi và điếc nghề nghiệp do tiếng ồn.