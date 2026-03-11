Làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trả tiền dạy thêm giờ cho hàng ngàn giáo viên

Ngày 11-3, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có công văn đề nghị nhiều xã, phường tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh toán tiền dạy thêm giờ còn nợ của giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk bị nợ tiền dạy thêm giờ nhiều năm qua

Theo đó, hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã, phường chưa thanh toán tổng cộng hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng ngàn giáo viên.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương lập hồ sơ, bảng kê số giờ dạy vượt định mức của từng giáo viên trong từng năm học. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán tiền dạy thêm giờ từ các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường kiểm tra, thẩm định và tổng hợp đề xuất cấp kinh phí thanh toán cho giáo viên. Quá trình thẩm định hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và đúng quy định.

Trước đó, Sở GD-ĐT có công văn gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk bố trí kinh phí để thanh toán dứt điểm chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên bị tồn đọng nhiều năm.

Trong công văn phúc đáp, Sở Tài chính cho rằng việc bố trí kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ của giáo viên nằm trong định mức chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (trước sắp xếp).

Để có đầy đủ căn cứ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với 33 xã, phường thẩm định hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Trong đó, làm rõ việc chưa bố trí đủ định mức giáo viên khi các trường tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và hàng năm không tham mưu bố trí kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, qua thống kê, 38 xã, phường tại Đắk Lắk chưa thanh toán hơn 38,6 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng ngàn giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân việc nợ tiền dạy thêm giờ là do các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên của nhà trường không đủ theo quy định nên một số người nhận dạy thêm giờ.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí để chi trả cho số tiết giáo viên dạy tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên tại một số xã, phường quá thấp, không có kinh phí chi trả.