Pháp luật

Làm rõ video 2 nữ sinh ở phường Hiệp Bình đánh nhau, nhiều người cổ vũ

Anh Vũ

(NLĐO) - Hai nữ sinh đang học ở một trường THCS và một trường THPT lao vào đánh nhau, xung quanh có nhiều người cổ vũ.

Ngày 3-10, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh video 2 nữ sinh đánh nhau.

Xác minh vụ hai nữ sinh Hiệp Bình đánh nhau giữa đám đông cổ vũ - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy 2 cô gái túm tóc, giật đè nhau xuống nền đất. Trong đó, 1 cô gái bị người còn lại dùng tay liên tục đấm vào vùng mặt, đầu.

Hành động chỉ dừng lại khi có người đàn ông đến can ngăn.

Trong một đoạn video khác cho thấy sau khi được người đàn ông can ngăn, 2 cô gái tiếp tục đến khu vực ven bờ sông Sài Gòn tiếp tục đánh nhau.

Video cho thấy có nhiều học sinh, người lớn xung quanh "cổ vũ" và dùng điện thoại ghi lại. 

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại một công viên trên đường số 12 và đoạn ven bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình (TP HCM) vào ngày 1-10.

Hai cô gái trong video là học sinh trường THCS và trường THPT ở phường Hiệp Bình.

(NLĐO) - Sương mù xuất hiện dày đặc tại nhiều xã, phường ở Cần Thơ khiến nhiều người cảm thấy như đang ở Đà Lạt.

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân hãy tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

(NLĐO) - Lo sợ anh N. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quay phim và đăng lên mạng xã hội nên Hải đá khiến người này bị gãy xương sườn.

