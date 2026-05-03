Làm rõ việc bắn pháo hoa tại quán cà phê trong Đồi Cù

Ngày 3-5, cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với đơn vị liên quan để làm rõ việc xảy ra bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại quán cà phê Đồi Cù.



Quán cà phê trong Đồi Cù, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 30-4, tại Quán cà phê Đồi Cù có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Các cơ quan chức năng của phường Xuân Hương – Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin và lập tức xác minh.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ quán không có mặt tại cơ sở; chưa xác định được lực lượng trực tiếp thực hiện việc bắn pháo hoa là người của quán hay thuê đơn vị bên ngoài.

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện thông báo, đăng ký với Công an phường và UBND phường về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp lễ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - cụ thể là tổ chức bắn pháo hoa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc theo quy định, mời chủ cơ sở và các cá nhân có liên quan đến trụ sở làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm, nguồn gốc pháo hoa, đơn vị thực hiện bắn pháo hoa.

Quán cà phê trong Đồi Cù thuộc Công viên hoa Dalat Fantasy do Công ty TNHH Đà Lạt Ảo Mộng hợp đồng liên kết với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL quản lý vận hành với diện tích 2 ha trong khu sân golf Đồi Cù. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 1-5, nơi đây đón rất đông du khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ. Theo thông tin của phóng viên, Công viên hoa Dalat Fantasy hoạt động kể từ ngày 15-2 nhưng phải đến ngày 3-3, Công ty TNHH Đà Lạt Ảo Mộng mới có văn bản thông báo hoạt động đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.





