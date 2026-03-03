HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn tại dự án Sân golf Đồi Cù, King Palace

Trường Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tháo gỡ khó khăn ở Sân golf Đồi Cù, King Palace, cùng nhiều dự án khác

Ngày 3-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn.

Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn ở dự án Sân golf Đồi Cù, King Palace - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình với tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ tại các dự án: Sân golf Đồi Cù Đà Lạt Palace (vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng); 21 dự án năng lượng (tổng vốn 42.350 tỉ đồng); Rừng dầu Hồng Liêm (3.000 tỉ đồng); dự án King Palace (Dinh I, 700 tỉ đồng); Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt (gần 96 tỉ đồng); Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (1.880 tỉ đồng); khách sạn 5 sao Merperle Dalat (1.000 tỉ đồng).

UBND tỉnh Lâm đồng cũng đã báo cáo những vi phạm, khó khăn, vướng mắc khiến dự án chậm tiến độ; kiến nghị giải pháp tháo gỡ với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh hiện có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp đã đầu tư 154.234 tỉ đồng. 

UBND tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác do các phó chủ tịch UBND làm Tổ trưởng để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án.

Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn ở dự án Sân golf Đồi Cù, King Palace - Ảnh 2.

Công trình Toà nhà CLB Golf trong Sân golf Đồi Cù hiện nay.

Trong những dự án nêu tại buổi làm việc đang vướng kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, 2 dự án khó khăn nhất là Sân golf Đồi Cù và Rừng dầu Hồng Liêm. Riêng nhóm dự án năng lượng, nhiều dự án đã và đang đầu tư với hàng chục ngàn tỉ đồng cần được tháo gỡ. 

Với dự án Sân golf Đồi Cù, chủ đầu tư là Công ty CP Hoàng Gia ĐL đã đầu tư khoảng 400 tỉ đồng. Dự án bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có 7 nội dung sai phạm cần khắc phục; đến nay địa phương đã hoàn thành 4 nội dung, còn 3 nội dung đang chờ xử lý - cần có ý kiến hướng dẫn từ Trung ương.

Hiện nay, chủ đầu tư cũng khởi kiện các quyết định xử phạt và hủy giấy phép của chính quyền TP Đà Lạt (cũ) và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (cũ)...

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành có ý kiến chính thức để hướng dẫn, tháo gỡ.

