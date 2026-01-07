Làm rõ việc nhà đang xây cho người nghèo bị đổ sập

Ngày 7-1, ông Nguyễn Quốc Tư - Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc tường nhà tại dự án sắp xếp ổn định dân cư xã Ia Lang (cũ) cho hộ nghèo bị đổ sập.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ngôi nhà đang xây thuộc dự án xây nhà an sinh xã hội cho người dân ở làng Le 2 (xã Ia Krêl) bị đổ sập dù thời tiết không có mưa bão. Từ đó, lo ngại rằng đơn vị thi công xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, khi người dân phản ánh thì nhóm công nhân tranh cãi, hành hung khiến 1 người nhập viện. Người này cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh bức tường bị đổ sập được đăng tải trên mạng xã hội

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Tư cho biết dự án sắp xếp ổn định dân cư tại làng Le 2 có 105 hộ được thụ hưởng. Mỗi hộ sẽ được cấp 180m2 đất ở, được nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng. Người dân sẽ tự cân đối, tự thuê công nhân về xây nhà theo thiết kế mẫu.

Vào ngày 27-7, UBND xã Ia Krel nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát của hai nhóm thợ xây. Một nhóm thợ xây tại làng Le 2 và một nhóm thợ xây tại đang xây dựng các ngôi nhà tại dự án trên.

Qua xác minh, chính quyền xã Ia Krel xác định trong quá trình xây dựng, bức tường một căn nhà đang xây bị sập. Khi tường vừa sập, nhóm thợ xây làng Le 2 thấy sự việc nên đến ý kiến với nhóm thợ đang xây nhà và cho rằng công trình có chất lượng kém. Từ đó, giữa 2 nhóm thợ xây xảy ra cãi cọ, xô xát. Người nhà của nhóm thợ xây làng Le 2 đã dùng điện thoại quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Bức tường ngôi nhà bị đổ sập hiện đã được xây dựng lại

Theo ông Tư, dự án trước đây do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ làm chủ đầu tư. Sau khi sáp nhập thì giao UBND xã Ia Krel quản lý. Chính quyền xã giao vốn, đôn đốc tiến độ còn việc lựa chọn thợ xây là do người dân tự quyết định. "Do đó, người dân đăng tải video không rõ ràng, khiến nhiều người hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của công trình mang ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương" - ông Tư nhấn mạnh. Chủ sở hữu của căn nhà cũng không có ý kiến gì về sự việc trên.

Hiện chính quyền địa phương đã vận động người dân gỡ bỏ video gây hiểu nhầm trên. Đồng thời, công an xã đang lập hồ sơ, làm việc với những người có liên quan trong vụ xô xát đến làm việc.