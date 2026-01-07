HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khối chân đế tượng phật cao nhất thế giới dần thành hình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa có chiều cao 167,5 m, sau khi hoàn thành được cho là bức tượng Phật cao nhất thế giới

Tháng 4-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa.

Chân móng tượng phật cao nhất thế giới dần thành hình - Ảnh 1.

Khối chân đế tượng phật cao nhất thế giới đang thành hình

Với tổng diện tích gần 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỉ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỉ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng thể dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng một bức tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa, với chiều cao dự kiến 167,5 m. Khi hoàn thành, đây được cho sẽ là bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Chân móng tượng phật cao nhất thế giới dần thành hình - Ảnh 2.

Công trình nhìn từ đường lên đền Am Tiên

Theo ghi nhận, trên đỉnh núi Nưa, các hạng mục liên quan tới tượng Phật Đại Nhật Như Lai hiện đang thi công khối đế với quy mô rất lớn. Theo thiết kế, khối đế sẽ có 45 m, được xây dựng bằng bê-tông cốt thép; đài sen cao 13,6 m và tượng Phật cao 108,9 m được làm bằng đồng.

Để thực hiện "siêu dự án" này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chuyển đổi hơn 44 ha rừng (trong đó có khoảng 14 ha rừng tự nhiên; hơn 8 ha rừng trồng phòng hộ) cho nhà đầu tư để triển khai dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Chân móng tượng phật cao nhất thế giới dần thành hình - Ảnh 3.

Phối cảnh quần thể tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng, trong đó có tượng Phật cao nhất thế giới

Hiện dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách không chỉ công trình tượng Phật cao nhất thế giới, mà Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn và là điểm đến hấp dẫn của Thanh Hóa tại huyện đạo thiêng nhất nước.

Được biết, hiện nay, bức tượng Phật cao nhất thế giới là tượng Trung Nguyên Đại Phật tại Nghiêu Sơn (Trung Quốc), với tổng chiều cao 153 m, trong đó phần tượng cao 108 m.

Dự kiến năm 2027, tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa sẽ hoàn thành và soát ngôi tượng Trung Nguyên Đại Phật (Trung Quốc), trở thành tượng Phật cao nhất thế giới.


di tích lịch sử tượng Phật núi Nưa quần thể tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng tượng phật cao nhất thế giới
    Thông báo