Ngày 22-8, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang xác minh clip 2 người trộm 10 trái sầu riêng.

Nơi xảy ra vụ việc.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh 2 người mặc áo mưa dừng xe máy gần một quầy hàng bán sầu riêng. 1 người đứng cảnh giới, 1 người tiếp cận lần lượt lấy 10 trái sầu riêng.

Vụ việc xảy ra lúc hơn 4 giờ ngày 22-8 trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP HCM.

Theo anh T. (chủ cửa hàng), anh vừa đến TP HCM thuê mặt bằng để bán sầu riêng. Lúc bị trộm, anh đang đi vệ sinh, có mẹ anh nằm canh song do trời mưa nên không phát hiện.

Anh T. ước tính mỗi trái sầu riêng nặng khoảng 4 kg.