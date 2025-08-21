Đối tượng Nguyễn Thành Thiện tại cơ quan công an

Ngày 21-8, Công an xã Cam Hồng (Quảng Trị) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đồng thời bắt giữ Nguyễn Thành Thiện (21 tuổi, trú thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu) - đối tượng có nhiều tiền án về tội danh trên.

Trước đó, ngày 15-8, anh Lê Văn Hiệp (30 tuổi, trú thôn Tân Lộc, xã Cam Hồng) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng, tổng giá trị khoảng 6 triệu đồng.

Xác định thủ đoạn của đối tượng manh động, Ban chỉ huy Công an xã Cam Hồng đã huy động lực lượng khẩn trương vào cuộc. Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, công an phối hợp với Công an xã Ninh Châu đã triệu tập Nguyễn Thành Thiện để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thiện cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh Hiệp. Ngoài ra, Thiện còn khai trước đó một ngày (14-8), đã đột nhập nhà bà Ngô Thị Xướng ở cùng địa bàn, lấy trộm 3,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Thiện là đối tượng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản và vừa ra tù ngày 7-8-2025. Công an đã thu hồi được điện thoại, nhẫn vàng cùng một số tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Cam Hồng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.