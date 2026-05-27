HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Làm rõ vụ mất trộm 200 thùng bia và nước ngọt ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Lực lượng công an tại TP Cần Thơ đang khẩn trương truy tìm các đối tượng đột nhập kho hàng trộm số lượng lớn bia và nước ngọt.

Ngày 27-5, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Thốt Nốt vừa tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản xảy ra ngày 21-5 tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt. Tài sản bị mất gồm khoảng 200 thùng bia và nước ngọt các loại, tổng giá trị ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Làm rõ vụ mất trộm 200 thùng bia và nước ngọt ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phường Thốt Nốt tiến hành làm việc, ghi nhận lời khai ban đầu với đối tượng N.T.L. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thốt Nốt phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ đã mời làm việc đối tượng N.T.L (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Trinh). L. khai nhận cùng một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thực hiện hành vi đột nhập vào kho hàng tại khu vực Thới Hòa 2 để lấy trộm tài sản, sau đó đưa đi tiêu thụ.

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Thốt Nốt đã tiến hành thu giữ một xe máy cùng một số phương tiện liên quan.

Công an phường cũng phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, truy xét, thu hồi tài sản tại địa bàn xã Vĩnh Trinh. Qua làm việc, chủ cơ sở kinh doanh liên quan đã tự nguyện giao nộp lại một phần tang vật và cung cấp thông tin về quá trình mua bán số hàng hóa nêu trên.

Tiếp tục mở rộng xác minh, Công an phường Thốt Nốt phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh xác định người liên quan trong vụ việc là T.T.P (SN 1978), hiện không có mặt tại nơi cư trú. Công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm P. để làm rõ vai trò.

Tin liên quan

Bắt quả tang “nữ quái” chuyên bịt kín mặt rồi đi trộm bia

Bắt quả tang “nữ quái” chuyên bịt kín mặt rồi đi trộm bia

(NLĐO) - Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An mật phục bắt giữ “nữ quái” chuyên đi trộm bia tại các cửa hàng, đại lý.

Nam thanh niên mê trộm... bia, chuyên đột nhập nhà hàng, quán nhậu

(NLĐO) – Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa xác định được nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bia trên địa bàn.

Ăn trộm bia, bị ông Tây tóm gọn

(NLĐO) - Chở nhau đi mua ma túy về dùng nhưng đi ngang tiệm tạp hóa thấy sơ hở, tên nghiện vào ôm 3 thùng bia. Tuy nhiên, đối tượng này và đồng bọn đã bị một người đàn ông ngoại quốc cùng người dân bắt giữ.

Cần Thơ trộm cắp tài sản trộm bia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo