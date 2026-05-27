Làm rõ vụ mất trộm 200 thùng bia và nước ngọt ở Cần Thơ

Ngày 27-5, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Thốt Nốt vừa tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản xảy ra ngày 21-5 tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt. Tài sản bị mất gồm khoảng 200 thùng bia và nước ngọt các loại, tổng giá trị ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Lực lượng Công an phường Thốt Nốt tiến hành làm việc, ghi nhận lời khai ban đầu với đối tượng N.T.L. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thốt Nốt phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ đã mời làm việc đối tượng N.T.L (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Trinh). L. khai nhận cùng một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thực hiện hành vi đột nhập vào kho hàng tại khu vực Thới Hòa 2 để lấy trộm tài sản, sau đó đưa đi tiêu thụ.

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Thốt Nốt đã tiến hành thu giữ một xe máy cùng một số phương tiện liên quan.

Công an phường cũng phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, truy xét, thu hồi tài sản tại địa bàn xã Vĩnh Trinh. Qua làm việc, chủ cơ sở kinh doanh liên quan đã tự nguyện giao nộp lại một phần tang vật và cung cấp thông tin về quá trình mua bán số hàng hóa nêu trên.

Tiếp tục mở rộng xác minh, Công an phường Thốt Nốt phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh xác định người liên quan trong vụ việc là T.T.P (SN 1978), hiện không có mặt tại nơi cư trú. Công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm P. để làm rõ vai trò.