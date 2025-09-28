HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Làm rõ vụ vứt thi thể trẻ sơ sinh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại phường Trung Mỹ Tây

Ngày 28-9, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (TP HCM).

Điều tra ban đầu xác định sáng 25-9, người dân sống ở hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh trong thùng giấy nên báo công an.

Công an TP HCM lấy lời khai người mẹ vụ bỏ thi thể thai nhi - Ảnh 1.

Công an TP HCM đang điều tra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan. 

Tại cơ quan công an, chị L.T.B.H (SN 2000) cho biết chị và anh Đ.V.T (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây) là vợ chồng. 

Tháng 9, chị H. cảm giác mang thai nhưng không đi khám. Ngày 23-9, chị H. đau bụng quằn quại và sinh ra một bé trai, lúc sinh không có dấu hiệu sự sống. 

Sau đó, chị H. chạy xe máy chở thùng giấy đặt thi thể bên trong đem đến hẻm trên đường Nguyễn Anh Thủ vứt bỏ. 

Tin liên quan

Cà Mau lại phát hiện thi thể thai nhi phân hủy lẫn trong rác

Cà Mau lại phát hiện thi thể thai nhi phân hủy lẫn trong rác

(NLĐO) – Trong lúc phân loại rác thải, công nhân Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau hoảng hốt khi phát hiện 1 thi thể thai nhi có đủ tứ chi đang trong giai đoạn phân hủy.

Rùng mình thi thể thai nhi rớt xuống đường, xe máy cán qua

(NLĐO) - Bà Hương khai nhận chỉ là người đi nhặt thi thể thai nhi đem đi chôn cất nhưng chẳng may bị rớt xuống đường trong lúc đang di chuyển bằng xe máy.

Lại phát hiện thi thể thai nhi lẫn theo rác vào nhà máy rác ở Cà Mau

(NLĐO)- Thi thể thai nhi vừa phát hiện lẫn trong nguồn rác vào Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (Cà Mau) đã đầy đủ hình hài

Công an TP HCM thai nhi Trung Mỹ Tây
