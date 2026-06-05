Làm sáng rõ giá trị thời đại của 2 lời kêu gọi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 5-6, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học: "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy TPHCM đồng chủ trì hội thảo

Những văn kiện lịch sử đặc biệt

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8-1945, trước mưu đồ và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".



Hai mươi năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu khai mạc hội thảo

"Hai lời kêu gọi thiêng liêng chính là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam" - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng nhìn nhận đây là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hội thảo khoa học hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cho biết vào ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây là văn kiện lịch sử quan trọng, chứa đựng những quan điểm cơ bản về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời, thể hiện lòng khao khát hòa bình, ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và nhân dân TPHCM dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn mang trong tim hình ảnh của Bác như một động lực, một điểm tựa sức mạnh tinh thần, nêu cao khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạp bằng muôn trùng gian nguy, chiến đấu ngoan cường, kiên trung, bất khuất, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng, cùng cả nước thực hiện trận quyết chiến chiến lược - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phát biểu chào mừng hội thảo

Theo ông Lê Quốc Phong, hội thảo khoa học được tổ chức tại TPHCM có một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi 115 năm trước, ngày 5-6-1911, TPHCM vinh dự, tự hào là điểm xuất phát, nơi khởi đầu của cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác.

35 năm sau, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I vào năm 1946, đoàn đại biểu Quốc hội của Nam Bộ thiết tha đề nghị Thành phố Sài Gòn được mang tên của Người. 30 năm sau, mong ước đó thành hiện thực, ngày 2-7-1976 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Phong nhìn nhận hơn nửa thế kỷ đi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần tự tin, tự cường, chủ động, sáng tạo bằng những hành động cách mạng thiết thực thông qua những chương trình, công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Quang cảnh hội thảo

Năm 2025 và quý I-2026, kinh tế TPHCM tiếp tục đà tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 800.000 tỉ đồng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Nhiều công trình trọng điểm được khởi công trong tháng 4-2026 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Những thành tựu mà TPHCM đạt được không chỉ đo bằng các con số tăng trưởng mà quan trọng hơn là thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân. Là sự lan tỏa động lực cho các vùng, địa phương khác, là việc đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của thành phố ngày càng được nâng cao" - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ dù năm tháng qua đi, nhưng tinh thần Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc.

Hội thảo khoa học hôm nay với những tham luận sâu sắc, phát hiện mới, những góc nhìn từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học sẽ là nguồn tư liệu quý báu, góp phần giúp TPHCM triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong khẳng định để góp phần đưa TPHCM phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển.

Qua đó, quyết tâm xây dựng TPHCM thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân.

Cần khẳng định và làm rõ 5 vấn đề Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết hội thảo cần tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ 5 vấn đề cơ bản. Một là, tiếp tục phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai là, phân tích, luận giải, làm sâu sắc nội dung, giá trị tư tưởng cốt lõi của hai Lời kêu gọi; ý chí kiên định bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, quyết tâm giành thắng lợi; tư tưởng về chiến tranh nhân dân, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại… Ba là, làm rõ quá trình hiện thực hóa những tư tưởng đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt ở địa bàn tiêu biểu như TPHCM - nơi hội tụ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, năng động, tự tin, sáng tạo cả trong kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Bốn là, phân tích, làm rõ yêu cầu phát huy ý chí độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên phát triển mới hiện nay; đặc biệt là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Năm là, khẳng định tầm vóc giá trị, ý nghĩa và đúc rút những kinh nghiệm, bài học lịch sử, đề xuất giải pháp vận dụng, phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do và tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.











