Căn nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Song với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp tiến công Sài Gòn mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Tiếp đó, từ tháng 10-1945 đến 1-1946, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, từng bước thiết lập hệ thống kìm kẹp tại cơ sở.

Bất chấp những thiện chí hòa bình của Việt Nam, đến tháng 12-1946, quân Pháp nổ súng gây hấn nhiều nơi ở Hà Nội. Trước tình thế đó, ngày 3-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật về nhà cụ Nguyễn Văn Dương ở làng Vạn Phúc (nay thuộc phường Hà Đông, TP Hà Nội) để chuẩn bị rút lên chiến khu.

Tại ngôi nhà này, trong hai ngày 18 và 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cũng tại đây, Bác Hồ đã viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" và được Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển đến toàn thể quốc dân, đồng bào. Đất nước ta bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.



Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà cụ Dương có xưởng dệt lụa lớn, thường xuyên có khách đến giao thương nên che mắt được bọn mật thám. Cụ Dương thường xuyên tham gia các công việc để phục vụ cách mạng.

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1941 – 1942, có 3 gian, 2 tầng. Bên phải và bên trái ngôi nhà chính là hai dãy nhà ngang, mỗi dãy 3 gian, trước đây đặt khung cửi, đồ dùng của gia đình, nay được sửa chữa, nâng cấp trần và nền. Căn nhà cũng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt.

Ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn Dương được gìn giữ, phục dựng nguyên gốc, đến nay trở thành Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc, "địa chỉ đỏ" để nhân dân cả nước đến tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Một số hiện vật Bác Hồ dùng trong sinh hoạt, luyện tập sức khỏe như chiếc chậu thau đồng nhỏ, đôi tạ tay… Phần trưng bày bổ sung gồm những bức ảnh, hiện vật, sách báo, tài liệu… phản ánh khái quát cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Tầng hai căn nhà được giữ gìn mọi chi tiết không gian như khi Bác ở và làm việc. Trong đó, căn phòng nhỏ bên trái có diện tích chưa đầy 12m2 lưu giữ chiếc giường gỗ dẻ quạt đơn sơ Bác nằm, chiếc gối gỗ sơn màu huyết dụ.

Bên cạnh là bàn làm việc, trên bàn là chiếc đèn dầu hỏa, trang bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"... Những hiện vật, đồ dùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được lưu giữ và trưng bày tại căn phòng này, như: Chiếc áo kaki của Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian Người ở và làm việc tại Vạn Phúc, chiếc chậu đồng và quả tạ mà Bác dùng hằng ngày.

Hiện nay, hai dãy nhà ngang hai bên được sửa chữa, phục dựng một số không gian sinh hoạt, sản xuất của gia đình cụ Nguyễn Văn Dương, với những đồ dùng sinh hoạt và khung cửi - hiện vật tiêu biểu cho truyền thống dệt lụa của làng Vạn Phúc.



Các không gian còn lại của hai dãy nhà được dùng làm nơi đón tiếp nhân dân, khách trong nước và ngoài nước tới thăm và phòng trưng bày truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Vạn Phúc.

