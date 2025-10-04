Làm sao biết bị suy giãn tĩnh mạch, chữa trị thế nào?

Bạn đọc LÊ THỊ MỸ HUYỀN (TP HCM) hỏi: "Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên mang giày cao gót, ít di chuyển. Gần đây, trên chân tôi nổi lên các mạch máu li ti. Có phải tôi bị suy giãn tĩnh mạch? Cách điều trị như thế nào?".

BSCKI NGÔ TƯỜNG PHONG, Khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh, trả lời: Những mạch máu đỏ li ti trên chân chị được gọi là tĩnh mạch mạng nhện. Đây là dấu hiệu sớm của việc suy giãn tĩnh mạch chi dưới - chứng bệnh khá phổ biến ở phụ nữ làm việc văn phòng, ít vận động hoặc hay mang giày cao gót.

Nguyên nhân chính là do các van trong tĩnh mạch yếu dần, máu ứ lại ở chân thay vì chảy ngược về tim. Lúc đầu chỉ thấy các mạch máu nhỏ dưới da, sau đó có thể kèm nặng chân, mỏi chân, sưng về chiều, chuột rút ban đêm. Nếu để lâu, tĩnh mạch giãn to, nổi xanh ngoằn ngoèo, thậm chí loét da.

Tình trạng của chị là ở giai đoạn sớm, chưa cần can thiệp phẫu thuật. Quan trọng nhất là thay đổi thói quen sinh hoạt: Đi bộ hoặc vận động thường xuyên, tránh đứng hay ngồi một chỗ quá lâu, hạn chế mang giày cao gót và giữ cân nặng hợp lý. Mang vớ y khoa cũng là giải pháp đơn giản, hiệu quả, được khuyên dùng hằng ngày để giảm triệu chứng và ngăn bệnh tiến triển.

Nếu tình trạng nặng hơn, y học hiện có các phương pháp hiện đại như tiêm xơ, dùng tia laser hoặc sóng cao tần, ít xâm lấn và cho hiệu quả tốt. Chị nên đến khám chuyên khoa mạch máu và siêu âm Doppler. Đây là bước cần thiết để xác định chính xác mức độ bệnh và có kế hoạch điều trị phù hợp, an toàn.