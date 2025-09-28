HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Làm sao để giá nhà chung cư bớt "leo thang"?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chuyên gia bất động sản đề xuất các giải pháp để giá chung cư bớt "leo thang", người dân thu nhập trung bình cũng có cơ hội sở hữu nhà ở

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về nhà ở mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi: "Nhà chung cư mà giá cứ 70-100 triệu đồng/m² thì ai có tiền mà mua? Có phải các anh đang ở trên trời cả rồi không?". Phát biểu này đã gợi lại nỗi lo thực tế: giá căn hộ tại Hà Nội và TP HCM đang vượt quá xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và người lao động.

Làm sao để giá nhà chung cư bớt "leo thang"? - Ảnh 1.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, giá căn hộ trung bình đạt 75,5 triệu đồng/m², tăng nhẹ so với năm trước và cao hơn tới 87,7% so với năm 2019. Khoảng cách ngày càng lớn giữa thu nhập và giá nhà khiến giấc mơ "an cư lạc nghiệp" trở nên xa vời.

Vậy làm gì để kìm giá nhà chung cư?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Hồng Thắng, Chuyên gia bất động sản – Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, để hiểu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá chung cư "leo thang", đồng thời đề xuất các giải pháp kiểm soát giá hiệu quả, bảo đảm thị trường phát triển bền vững, hướng tới việc người dân thu nhập trung bình cũng có cơ hội sở hữu nhà ở. Qua đó, hy vọng góp phần tìm ra lối thoát cho bài toán nhà ở đô thị tại Việt Nam.


giá bất động sản nhà chung cư giá căn hộ Giá chung cư căn hộ leo thang
