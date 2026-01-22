HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Làm sao để ngăn ngừa gout cấp tái phát?

H.Yến ghi

Bạn đọc Lê Minh (ở TP HCM) hỏi: "Tôi từng bị gout dạng nhẹ, uống thuốc thấy hết đau nên đã ngưng điều trị.

Gần đây, tôi thường xuyên bị đau ngón chân cái, nhất là vào ban đêm. Đây có phải là gout tái phát không, cách phòng ngừa như thế nào?".

DS Nguyễn Thị Kim Anh, Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM), trả lời: Khả năng cao đây là một đợt gout tái phát. Đau khớp ngón chân cái, xuất hiện đột ngột và thường nặng hơn về đêm là triệu chứng rất điển hình của gout. Việc ngưng dùng thuốc khi thấy hết đau là nguyên nhân phổ biến khiến bệnh dễ tái phát, bởi axít uric trong máu vẫn có thể còn cao dù triệu chứng đã thuyên giảm. Để biết chính xác, bạn nên đến bác sĩ khám càng sớm càng tốt.

Điều trị gout có 2 mục tiêu chính: Giảm đau, viêm trong cơn gout cấp; hạ nồng độ axít uric máu để ngăn ngừa lắng đọng tinh thể urat và phòng tái phát. Không nên bắt đầu dùng thuốc hạ axít uric ngay trong cơn gout cấp nếu trước đó người bệnh chưa dùng. Ngược lại, nếu đang điều trị hạ axít uric thì không được tự ý ngừng thuốc khi cơn gout xảy ra.

Lối sống đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát gout. Do đó, người bệnh nên nghỉ ngơi, kê cao khớp khi đau; có thể chườm lạnh để giảm sưng; hạn chế dùng thực phẩm giàu purin như phủ tạng, hải sản có vỏ, tôm; tránh rượu bia.

Ngoài ra, béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc gout, vì vậy nên duy trì cân nặng hợp lý. Chế độ ăn lành mạnh, giảm chất béo, giảm đạm từ thịt đỏ và tăng cường rau xanh, trái cây cùng với sữa ít béo sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ tái phát gout. Đặc biệt, cần thận trọng với thuốc lợi tiểu vì có thể làm tăng nguy cơ gout. Bệnh nhân cần trao đổi với giới chuyên môn, không nên tự ý ngừng dùng thuốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo