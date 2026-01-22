Làm sao để ngăn ngừa gout cấp tái phát?

Gần đây, tôi thường xuyên bị đau ngón chân cái, nhất là vào ban đêm. Đây có phải là gout tái phát không, cách phòng ngừa như thế nào?".

DS Nguyễn Thị Kim Anh, Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM), trả lời: Khả năng cao đây là một đợt gout tái phát. Đau khớp ngón chân cái, xuất hiện đột ngột và thường nặng hơn về đêm là triệu chứng rất điển hình của gout. Việc ngưng dùng thuốc khi thấy hết đau là nguyên nhân phổ biến khiến bệnh dễ tái phát, bởi axít uric trong máu vẫn có thể còn cao dù triệu chứng đã thuyên giảm. Để biết chính xác, bạn nên đến bác sĩ khám càng sớm càng tốt.

Điều trị gout có 2 mục tiêu chính: Giảm đau, viêm trong cơn gout cấp; hạ nồng độ axít uric máu để ngăn ngừa lắng đọng tinh thể urat và phòng tái phát. Không nên bắt đầu dùng thuốc hạ axít uric ngay trong cơn gout cấp nếu trước đó người bệnh chưa dùng. Ngược lại, nếu đang điều trị hạ axít uric thì không được tự ý ngừng thuốc khi cơn gout xảy ra.

Lối sống đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát gout. Do đó, người bệnh nên nghỉ ngơi, kê cao khớp khi đau; có thể chườm lạnh để giảm sưng; hạn chế dùng thực phẩm giàu purin như phủ tạng, hải sản có vỏ, tôm; tránh rượu bia.

Ngoài ra, béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc gout, vì vậy nên duy trì cân nặng hợp lý. Chế độ ăn lành mạnh, giảm chất béo, giảm đạm từ thịt đỏ và tăng cường rau xanh, trái cây cùng với sữa ít béo sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ tái phát gout. Đặc biệt, cần thận trọng với thuốc lợi tiểu vì có thể làm tăng nguy cơ gout. Bệnh nhân cần trao đổi với giới chuyên môn, không nên tự ý ngừng dùng thuốc.