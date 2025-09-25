Lâm Ti Phông lập cú đúp giúp Nam Định thắng đội bóng Campuchia

Trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định có nhiều lợi thế khi tiếp đón Svay Rieng FC (Campuchia) ở vòng 2 bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026. Nhưng đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt gặp nhiều khó khăn để triển khai bóng trước lối chơi pressing tầm cao bên phía đội khách.

Lâm Ti Phông chấn thương nhưng vẫn tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Svay Rieng FC sở hữu nhiều ngoại binh có thể lực bền bỉ và khả năng càn lướt, bứt tốc mạnh mẽ. Đội bóng của Campuchia sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi đôi công trước Nam Định FC và không ít lần tạo "sóng gió" trước khung thành đội chủ nhà.

Gần cuối hiệp 1, Lâm Ti Phông thể hiện tài "săn bàn" đỉnh cao khi lựa chọn vị trí phù hợp để tận dụng thời cơ ghi bàn cho đội nhà. Lập cú đúp bàn thắng trong vòng 4 phút, cầu thủ 29 tuổi hóa "người hùng" mang về 3 điểm cho Nam Định FC.

Trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, Svay Rieng FC có lợi thế chơi hơn người, khi tiền đạo của Nam Định Mahmoud Eid phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi thiếu fair-play, bị truất quyền thi đấu.

Mahmoud Eid suýt thành "tội đồ" của CLB Nam Định vì hành vi thiếu fair-play

Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ mang về một bàn gỡ, sau khi Patrik lập "siêu phẩm" với cú sút từ cự ly 25m, đưa bóng xuyên thủng khung thành thủ môn của Nam Định.

Với 3 điểm có được trên sân nhà, Nam Định FC tạm xếp nhì bảng A, kém hơn Johor Darul Ta'zim 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Thầy trò ông Vũ Hồng Việt khởi đầu chậm chạp ở sân chơi V-League song bắt nhịp nhanh chóng ở các đấu trường quốc tế.