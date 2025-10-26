HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt "vỡ mộng" ở lần đầu làm thầy

Kim Ngân

(NLĐO) - Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập... lần đầu làm “giáo viên” tại “Trường Học Siêu Sao”, trải nghiệm dạy trẻ với nhiều thử thách và tiếng cười.

Mới đây, Viettel Media chính thức ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Trường Học Siêu Sao" với thông điệp "Con không cần giống ai, vì con là duy nhất". Đây là chương trình kết hợp giữa học tập và giải trí, hướng đến việc giúp trẻ phát triển toàn diện về tư duy, cảm xúc và kỹ năng xã hội trong môi trường học vui, học thật.

Lâm Vỹ Dạ: Dạy con đã khó, dạy cả lớp còn khó hơn nhiều

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Viettel Media, chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo nên một không gian học tập nơi trẻ được là chính mình, được tôn trọng cảm xúc và phát huy điểm mạnh riêng. Đây cũng là chương trình để người lớn nhìn lại cách đồng hành và thấu hiểu con trẻ". 

Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt "vỡ mộng" làm thầy - Ảnh 1.

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình

Lớp học đặc biệt của “Trường Học Siêu Sao” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò “giáo viên” như: Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập…. Họ sẽ cùng các bé tham gia chuỗi hoạt động học tập, sáng tạo và thử thách kỹ năng mềm.

Lần đầu đảm nhận vai trò "giáo viên" trong lớp học đặc biệt, Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt đều trải qua những tình huống khó nhằn. "Tôi tưởng dạy con mình đã khó, ai ngờ dạy cả lớp còn khó hơn nhiều. Có khi tôi phải năn nỉ các bé hợp tác, mà mỗi em một tính, chẳng ai giống ai" - Lâm Vỹ Dạ hài hước kể. 

Lâm Vỹ Dạ, các nghệ sĩ và 8 học sinh nhí

Chương trình còn có sự góp mặt của 8 học sinh nhí quen thuộc từ các show "Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân": Minhee, Sữa, Bún, Xệ Xệ, Sóc, Đu Đủ, Dừa Việt Dũng, Dừa Gia An. Mỗi em mang một màu sắc, cá tính khác nhau, tạo nên một lớp học tràn ngập tiếng cười và tình cảm.

Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt "vỡ mộng" làm thầy - Ảnh 2.

Lâm Vỹ Dạ, Gin Tuấn Kiệt giao lưu cùng các "học sinh nhí"

Bên cạnh yếu tố giải trí, “Trường Học Siêu Sao” còn có sự đồng hành chuyên môn của PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) và các chuyên gia. Các bé sẽ tham gia “lớp học mơ ước” kéo dài 8 ngày, gồm các hoạt động tiếng Anh, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm và biểu diễn cuối khóa.

Chương trình gồm 18 tập, phát sóng lúc 21 giừo 10 phút thứ Năm hàng tuần, từ ngày 30-10 trên các kênh HTV7, QPVN, SCTV6, Đài Hà Nội và nền tảng số của Viettel Media.

