Văn hóa - Văn nghệ

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ngoài ba nghệ sĩ nổi tiếng: Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân, đợt này còn có 43 cá nhân được trở thành hội viên chính thức

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 1.

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM tặng hoa chúc mừng Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự trong ngày Lễ kết nạp hội viên mới 2026

Sáng 24-4, Hội Sân khấu TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định kết nạp hội viên cho 46 nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn – một dấu mốc mang ý nghĩa củng cố lực lượng kế thừa trong bối cảnh sân khấu đang cần những cú hích mới về tư duy sáng tạo và năng lực nghề.

Đợt kết nạp lần này có nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng như: Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân; cùng các diễn viên, đạo diễn, nhạc sĩ đang hoạt động tích cực: Kỳ Thiên Cảnh, Huỳnh Nhu, Huỳnh Ngân, Thuận Nguyễn, Phạm An Khương, Huỳnh Thanh Khang, Hồng Phúc Zelo, Thành Tây, Võ Hoàng Phương, nhạc sĩ Minh Ngọc, nghệ sĩ Trường Lộc, đạo diễn Dương Khôn, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, Lâm Nguyễn, Thành Thuận, MC Ngọc Tiên, … 

Sự hiện diện của họ đã phản ánh độ phủ của sân khấu trong đời sống nghệ thuật đương đại, đồng thời cho thấy một dòng chảy nhân lực đang dịch chuyển mạnh về phía những người trẻ, năng động, đa năng.

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 2.

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM phát biểu trong Lễ kết nạp Hội viên 2026

Tham gia Hội, việc làm ý nghĩa

Trong khoảnh khắc nhận quyết định, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên – đại diện các hội viên mới – đã tâm sự chân thành về niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Hội. "Tôi nhớ vào năm 2004, khi còn công tác tại Sở Văn hóa tỉnh Tiền Giang (cũ), trong một cuộc họp mặt văn nghệ sĩ của tỉnh, chúng tôi có mời NSND Phùng Há về tham dự. Lúc ấy, bà đã ngoài 90 tuổi. Trong buổi gặp mặt đông đủ hàng trăm văn nghệ sĩ gốc Tiền Giang, bà cầm micro, giọng run run nhưng nói rất chậm rãi và xúc động: "Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước. Nhờ có Đảng và Nhà nước, chúng tôi mới được gọi là nghệ sĩ; nếu không, chúng tôi vẫn chỉ bị gọi là con hát". 

Câu nói đó của một bậc lão nghệ sĩ 93 tuổi đến nay tôi vẫn nhớ mãi. Tôi nhắc lại trong buổi hôm nay để chúng ta thấy rằng việc được tham gia vào một tổ chức nghề nghiệp như Hội Sân khấu TP HCM là điều rất có ý nghĩa. Vào Hội, theo tôi, không phải để nhìn vào tấm thẻ hội viên, cũng không phải để có thêm một danh xưng, mà là để cùng nhau đóng góp, cùng chung tay xây dựng và phát huy giá trị của sân khấu thành phố".

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên cho rằng, với những người lớn tuổi như bà, dù đã sắp bước lứa U80, vẫn còn mong muốn được tiếp tục đồng hành với các bạn trẻ, được góp một phần kinh nghiệm, tâm huyết của thế hệ đi trước để thắp lên trong lòng thế hệ sau một ngọn lửa yêu nghề, giữ nghề và phát triển nghề.

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 3.

Từ trái sang: NS Trọng Nhân, MC Ngoc Tiên, diễn viên Huỳnh Ngân, Huỳnh Nhu

Bà cho rằng mỗi nghệ sĩ có trách nhiệm lớn đối với sân khấu của mình. Làm sao để sân khấu TP HCM luôn xứng đáng là một trung tâm sân khấu tiêu biểu của cả nước, cùng với Hà Nội giữ vai trò dẫn dắt, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà. Đó là mong muốn của bà, và bà tin cũng là mong muốn chung của tất cả anh chị em được kết nạp vào Hội Sân khấu TP HCM trong ngày 24-2.

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 4.

Các hội viên mới chụp ảnh lưu niệm trong ngày Lễ kết nạp 24-4-2026

Lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp hội viên mới, NSND – đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào lớp hội viên mới. Ông nhấn mạnh vai trò của lực lượng kế thừa trong việc giữ lửa nghề, đồng thời làm mới ngôn ngữ biểu đạt để sân khấu không bị tụt lại phía sau trong thời đại cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí.

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 5.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên phát biểu

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được đặt thành một chiến lược phát triển, sân khấu muốn tồn tại và phát triển cần có lực lượng sáng tạo đủ mạnh, đủ bản lĩnh để chuyển hóa chất liệu đời sống thành tác phẩm có giá trị thẩm mỹ và xã hội.

Nghệ sĩ Minh Dự nói rằng lễ kết nạp vì thế không dừng ở một thủ tục hành chính. Nó là một điểm khởi đầu – nơi mỗi nghệ sĩ chính thức bước vào một hành trình dài hơn, nhiều thử thách hơn.

Môt số hình ảnh trong Lễ kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM năm 2026:

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 6.

NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM chúc mừng các hội viên mới

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 7.

Nhà giáo ưu tú Diệu Đức - bìa phải - chúc mừng các hội viên mới

Lâm Vỹ Dạ, Minh Dự, Trọng Nhân xúc động trong ngày được kết nạp Hội viên Hội Sân khấu TP HCM - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM chúc mừng các hội viên mới

(NLĐO) - Sự tiếp nối đầy hy vọng của Hội Sân khấu TP HCM khi thêm 29 hội viên mới được kết nạp, họ là những nghệ sĩ dầy tâm huyết

NSND Kim Cương xúc động trong lễ kết nạp hội viên mới

(NLĐO) - Ngày 22-3, Hội Sân khấu TP HCM tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ hội viên cho 39 hội viên mới là các diễn viên, nghệ sĩ, họa sĩ hoạt động ở các lĩnh vực sân khấu cải lương, kịch nói, xiếc, ảo thuật… và phóng viên chuyên mảng sân khấu ở các cơ quan báo chí truyền thông tại TP HCM.

