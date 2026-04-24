Võ Điền Gia Huy gây sốt khi ôm hoa đến tặng Tam Triều Dâng

"Cặp đôi" Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thu hút chú ý dù chỉ có Tam Triều Dâng đóng trong "Trùm Sò"

Phim "Trùm Sò" do đạo diễn Đỗ Đức Thịnh thực hiện sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh rộng. Anh vừa giữ vai trò đạo diễn, vừa là nam chính và còn đồng biên kịch.

Trong phim, Tam Triều Dâng đóng vai Cua, em gái của Thị Hến do Hoa hậu Mai Phương thủ diễn. Võ Điền Gia Huy là bạn diễn của Tam Triều Dâng trong phim truyền hình "Vì mẹ anh phán chia tay". Cả hai thể hiện tốt vai một cặp đôi "oan gia", được khán giả tích cực "đẩy thuyền". Thời gian gần đây, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, được người hâm mộ rất yêu thích.

Đến tham dự ra mắt phim "Trùm Sò" với vai trò khách mời, Võ Điền Gia Huy diện trang phục trắng, ôm hoa như "bạch mã hoàng tử". Trong khi đó, Tam Triều Dâng diện đầm trắng, cả hai trông đẹp đôi.

Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời khác: NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Kim Huyền, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, siêu mẫu Lan Khuê, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu, Long Đẹp Trai, Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng,…

Dàn diễn viên của "Trùm Sò" ngoài Tam Triều Dâng, Đức Thịnh, Mai Phương còn có Phương Nam, Thanh Hiền, Ngọc Trai…

Tại sự kiện, đạo diễn Đức Thịnh xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm dù sau 6 năm mới trở lại với điện ảnh. Anh tâm sự "Trùm Sò" là phim hài có chất liệu dân gian nhưng anh không câu nệ việc phải theo đúng khuôn mẫu lịch sử. Anh chú trọng trải nghiệm gần gũi của khán giả với câu chuyện trong phim hơn.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nghệ sĩ Thanh Hiền, bởi bà đã cho anh cảm nhận chân thật của tình thân.

"Nếu không có Thúy, tôi sẽ không thể hoàn thành dự án này, không thể trở lại được. Tôi đã khóc khi thấy vợ đứng khép mình để chờ một ngôi sao hơn một giờ để mời vào vai diễn Trùm Sò nhưng chỉ nói được vài câu qua loa.

Tôi nghĩ nếu tôi không nghỉ làm phim 6 năm qua vì khủng hoảng tuổi trung niên, vợ tôi sẽ không gặp khó khăn trong việc mời diễn viên như vậy. Cũng vì thương vợ mà tôi đã đồng ý đóng vai Trùm Sò và chăm chỉ giảm cân để đóng phim" - đạo diễn tâm sự.

Diễn viên Phương Nam cho biết việc quay phim hành động vất vả và nguy hiểm, các diễn viên không tránh khỏi bị thương. Anh từng bị va chạm ở đầu và phải vào viện cấp cứu, chụp CT kiểm tra. May mắn, đầu của anh không bị ảnh hưởng.

Tam Triều Dâng suýt phải cấp cứu khi ăn bánh có trộn khói màu nhưng cô tâm sự rằng gặp tai nạn nghề nghiệp là điều mà các diễn viên đều chấp nhận vì yêu nghề.

Phim chính thức ra rạp từ ngày 24-4.