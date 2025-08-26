Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi

Ngôi sao nhạc Latin người Argentina Nicki Nicole lớn hơn Lamine Yamal 7 tuổi, có vẻ như chỉ mới làm quen cùng sao trẻ của Barcelona từ sinh nhật thứ 18 của anh hồi tháng 7. Mối tình lãng mạn mới chớm nở này làm tốn kém giấy mực của báo chí lá cải Tây Ban Nha suốt nhiều tuần lễ qua, giờ đây được "người trong cuộc" chính thức công khai.



Lamine Yamal công khai quan hệ với rapper Nicki Nicole

Trên trang Instagram có 37,6 triệu người theo dõi, Lamine Yamal đăng bức ảnh chụp chung với Nicki Nicole vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cả hai chụp chung với một chiếc bánh kem và biểu tượng trái tim tình yêu tràn ngập trên bánh, trên những cánh hoa, bó hoa hồng, bong bóng hồng cho thấy cặp đôi này muốn chính thức công bố về mối quan hệ tình cảm mới mẻ của mình.

Nicole từng được đề cử tám giải thưởng tại lễ trao giải Latin Grammy

Nicki Nicole trước đây từng hẹn hò với ca sĩ chuyên dòng nhạc Latin là Peso Pluma rồi cả hai tuyên bố chia tay hồi năm ngoái, sau khi Pluma bị phát hiện cặp kè với một người phụ nữ khác ở Las Vegas (Mỹ).

"Tình cũ" ca sĩ Peso Pluma của Nicki Nicole

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của Yamal cho đến nay vẫn được nhắc đến theo cách tiêu cực nhất. Yamal được cho là đã mời những người lùn đến giúp vui (hành vi này bị cấm theo luật pháp Tây Ban Nha) ở buổi tiệc, chưa kể có sự hiện diện của 12 phụ nữ tóc vàng, "có số đo vòng ngực cụ thể" được trả tiền để góp mặt. Những tổ chức nhân quyền và người khuyết tật đã lên tiếng kêu gọi mở một cuộc điều tra về bữa tiệc "thác loạn" này.

Không chỉ được biết đến về tài năng sân cỏ từ khi còn chưa tròn 18 tuổi, Yamal còn liên tục vướng vào những chuyện thị phi, trong đó có vụ việc liên quan đến một thành viên của nhóm người mẫu OnlyFans. Yamal được cho là từng có mối quan hệ với Fati Vazquez, một ngôi sao mạng xã hội đã 30 tuổi đồng thời là nhân vật của một trang web giải trí dành cho người lớn.

Yamal bị đồn quan hệ tình cảm với "chị gái" Fati Vazquez hơn 12 tuổi

Cả hai bị nghi ngờ đi nghỉ cùng nhau. Fati Vazquez bị cộng đồng mạng chỉ trích vì "quyến rũ trẻ vị thành niên" và mối quan hệ này có vẻ "lợi dụng tài". Cô bị dồn ép đến mức dọa kiện ngược lại những ai vu khống mình.

Về mối quan hệ với Nicky Nicole, ban đầu Yamal chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội với dấu son của một nụ hôn trên má. Nicole sau đó cũng đăng một bức ảnh chụp chân dung với nụ hôn đỏ tương tự trên má.

Cây bút báo lá cải Javi Hoyos đã chia sẻ: "Họ dường như đã hôn nhau vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 gây tranh cãi của Yamal. Nicole kể tại bữa tiệc sinh nhật của Lamine Yamal, họ không đi quá xa chuyện tình cảm mà chỉ tán tỉnh nhau. Vài tuần sau, cả hai đã đến một câu lạc bộ trên bãi biển và cùng nhau rời đi lúc bốn giờ sáng".

Vụ việc khiến ban lãnh đạo Barcelona không khỏi lo lắng. Họ hiểu rằng một thần đồng như Yamal cần được bảo vệ khỏi sức ép truyền thông và những mối quan hệ rối rắm ngoài sân cỏ. Tài năng của Yamal là không thể phủ nhận nhưng sóng gió đời tư có thể trở thành vật cản nếu không được kiểm soát kịp thời.