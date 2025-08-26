Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi

Đông Linh (theo DM)

(NLĐO) - Chỉ vài giờ sau khi giúp Barcelona đánh bại Levante tại La Liga, Lamine Yamal chia sẻ ảnh chụp với rapper Nicki Nicole khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Ngôi sao nhạc Latin người Argentina Nicki Nicole lớn hơn Lamine Yamal 7 tuổi, có vẻ như chỉ mới làm quen cùng sao trẻ của Barcelona từ sinh nhật thứ 18 của anh hồi tháng 7. Mối tình lãng mạn mới chớm nở này làm tốn kém giấy mực của báo chí lá cải Tây Ban Nha suốt nhiều tuần lễ qua, giờ đây được "người trong cuộc" chính thức công khai.

Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi- Ảnh 1.

Lamine Yamal công khai quan hệ với rapper Nicki Nicole

Trên trang Instagram có 37,6 triệu người theo dõi, Lamine Yamal đăng bức ảnh chụp chung với Nicki Nicole vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cả hai chụp chung với một chiếc bánh kem và biểu tượng trái tim tình yêu tràn ngập trên bánh, trên những cánh hoa, bó hoa hồng, bong bóng hồng cho thấy cặp đôi này muốn chính thức công bố về mối quan hệ tình cảm mới mẻ của mình.

Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi- Ảnh 2.

Nicole từng được đề cử tám giải thưởng tại lễ trao giải Latin Grammy

Nicki Nicole trước đây từng hẹn hò với ca sĩ chuyên dòng nhạc Latin là Peso Pluma rồi cả hai tuyên bố chia tay hồi năm ngoái, sau khi Pluma bị phát hiện cặp kè với một người phụ nữ khác ở Las Vegas (Mỹ).

Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi- Ảnh 3.

"Tình cũ" ca sĩ Peso Pluma của Nicki Nicole

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của Yamal cho đến nay vẫn được nhắc đến theo cách tiêu cực nhất. Yamal được cho là đã mời những người lùn đến giúp vui (hành vi này bị cấm theo luật pháp Tây Ban Nha) ở buổi tiệc, chưa kể có sự hiện diện của 12 phụ nữ tóc vàng, "có số đo vòng ngực cụ thể" được trả tiền để góp mặt. Những tổ chức nhân quyền và người khuyết tật đã lên tiếng kêu gọi mở một cuộc điều tra về bữa tiệc "thác loạn" này.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ được biết đến về tài năng sân cỏ từ khi còn chưa tròn 18 tuổi, Yamal còn liên tục vướng vào những chuyện thị phi, trong đó có vụ việc liên quan đến một thành viên của nhóm người mẫu OnlyFans. Yamal được cho là từng có mối quan hệ với Fati Vazquez, một ngôi sao mạng xã hội đã 30 tuổi đồng thời là nhân vật của một trang web giải trí dành cho người lớn.

Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 7 tuổi, lộ chuyện tình tranh cãi- Ảnh 5.

Yamal bị đồn quan hệ tình cảm với "chị gái" Fati Vazquez hơn 12 tuổi

Cả hai bị nghi ngờ đi nghỉ cùng nhau. Fati Vazquez bị cộng đồng mạng chỉ trích vì "quyến rũ trẻ vị thành niên" và mối quan hệ này có vẻ "lợi dụng tài". Cô bị dồn ép đến mức dọa kiện ngược lại những ai vu khống mình.

Về mối quan hệ với Nicky Nicole, ban đầu Yamal chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội với dấu son của một nụ hôn trên má. Nicole sau đó cũng đăng một bức ảnh chụp chân dung với nụ hôn đỏ tương tự trên má. 

Cây bút báo lá cải Javi Hoyos đã chia sẻ: "Họ dường như đã hôn nhau vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 gây tranh cãi của Yamal. Nicole kể tại bữa tiệc sinh nhật của Lamine Yamal, họ không đi quá xa chuyện tình cảm mà chỉ tán tỉnh nhau. Vài tuần sau, cả hai đã đến một câu lạc bộ trên bãi biển và cùng nhau rời đi lúc bốn giờ sáng".

Vụ việc khiến ban lãnh đạo Barcelona không khỏi lo lắng. Họ hiểu rằng một thần đồng như Yamal cần được bảo vệ khỏi sức ép truyền thông và những mối quan hệ rối rắm ngoài sân cỏ. Tài năng của Yamal là không thể phủ nhận nhưng sóng gió đời tư có thể trở thành vật cản nếu không được kiểm soát kịp thời. 

Tin liên quan

Cựu danh thủ Real Madrid ca ngợi Yamal, tin La Liga không ngừng sản sinh tài năng mới

Cựu danh thủ Real Madrid ca ngợi Yamal, tin La Liga không ngừng sản sinh tài năng mới

(NLĐO) - Cựu danh thủ Real Madrid và tuyển Pháp C. Karembeu tin La Liga sẽ sản sinh thêm tài năng mới và không ảnh hưởng bởi việc thiếu đi Ronaldo, Messi.

Yamal bị đối thủ chê "chưa là cầu thủ hay nhất thế giới"

(NLĐO) - Sau trận hoà 3-3 của Barca với Inter Milan, chân sút người Pháp thuộc biên chế đội khách tin rằng Yamal xếp thứ 3 thế giới, sau hai chân sút Pháp khác.

Tuổi 17 bùng nổ của Lamine Yamal

Đánh bại Benfica ở trận lượt về vòng 1/8, Barcelona giành suất vé tứ kết Champions League đầu tiên với sự tỏa sáng của Lamine Yamal

Lamine Yamal Nicki Nicole rapper nhạc Latin người mẫu Fati Vazquez
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo