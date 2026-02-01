Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona thắng áp đảo chủ nhà Elche

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Elche 3-1 trên sân Estadio Manuel Martínez Valero, qua đó thắng 15/16 trận chính thức gần nhất. Trong khi đó, đội chủ nhà tiếp tục sa sút khi chỉ có hai chiến thắng trong 15 vòng đấu La Liga gần nhất (hòa 5, thua 8), xếp giữa bảng nhưng chỉ hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng đúng 3 điểm.



Inaki Pena bất lực trước các đồng đội cũ

Đội khách nhập cuộc với tốc độ rất cao. Ngay phút thứ 2, Lamine Yamal đã có cơ hội đối mặt nhưng không thể thắng thủ môn Iñaki Peña — người thuộc biên chế Barcelona và đang thi đấu cho Elche theo dạng cho mượn. Chỉ hai phút sau, Raphinha táo bạo thử dứt điểm từ giữa sân với ý đồ lốp bóng qua đầu Peña nhưng bất thành.

Lamine Yamal ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 6

Sức ép quá lớn nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút thứ 6 khi Dani Olmo chọc khe đơn giản nhưng chuẩn xác để Lamine Yamal thoát xuống ghi bàn mở tỉ số cho đội khách Barcelona. Hàng thủ Elche gần như không thể trụ vững trước sức ép dồn dập nhưng bằng cách nào đó, mành lưới của Pena chỉ rung lên rất ít.

Ferran Torres và Dani Olmo lần lượt có thêm cơ hội nguy hiểm, và việc Barcelona chỉ có một bàn sau 20 phút đầu là điều khá bất ngờ. Phải đến phút 25, Elche mới có cú dứt điểm đầu tiên nhưng Álvaro Rodríguez sút chệch khung thành. Không lâu sau, Olmo đưa bóng dội xà ngang sau pha đi bóng kỹ thuật của Raphinha.

Alvaro Rodriguez gỡ hòa cho Elche

Bất ngờ xảy ra khi Álvaro Rodríguez phá bẫy việt vị thành công rồi dứt điểm quyết đoán gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 29. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Ferran Torres hai lần đưa bóng trúng khung gỗ trong cùng một pha bóng, trước khi dứt điểm tung nóc lưới từ đường kiến tạo của Frenkie de Jong phút 40.

Ferran Torres đưa Barca vượt lên trước lần thứ nhì trong trận

Cuối hiệp một, đội khách còn tạo thêm hàng loạt cơ hội nhưng Fermín López bỏ lỡ liên tiếp, còn Ferran Torres có cú sút bị phá ngay trên vạch vôi. Đầu hiệp hai, Elche vùng lên với cú cứa lòng chệch cột của Álvaro và một bàn thắng không được công nhận vì việt vị của Rodrigo Mendoza. Dù vậy, Barcelona vẫn kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và liên tục tạo sức ép.

Marcus Rashford có bàn thắng thứ 10 trong màu áo Barcelona

Thế trận được định đoạt khi Barcelona có bàn thắng thứ ba sau một pha bóng giàu nỗ lực của Lamine Yamal. Rashford băng xuống, dứt điểm quyết đoán ghi bàn khi trận đấu còn khoảng 20 phút, đánh dấu bàn thắng thứ 10 của anh trong màu áo Barcelona.

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi 25 trận đối đầu không thua trước Elche (thắng 21, hòa 4) và giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng đấu. Elche hiện đứng thứ 12 và mới thua trận sân nhà thứ hai trong 16 trận gần nhất tại giải.