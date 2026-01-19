Barcelona thua cay đắng ở San Sebastian, nóng cuộc đua La Liga

Quyết tâm nối dài chuỗi 10 chiến thắng trên mọi đấu trường để bắt kịp kỷ lục được thiết lập từ năm 2016, đội khách Barcelona nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sức ép lớn. Tuy nhiên, Sociedad mới là đội tạo được điểm nhấn với pha ghi bàn chỉ sau 20 giây của Alvaro Odriozola. Bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị nhưng là lời cảnh báo đanh thép của chủ nhà Sociedad dành cho đội đầu bảng Barcelona.



Barcelona bị từ chối 3 bàn thắng chỉ trong hơn 20 phút

Cục diện trận đấu sau đó hoàn toàn thuộc về Barcelona, đội đưa được bóng 3 lần vào lưới chủ nhà nhưng đều bị phủ quyết do lỗi việt vị. Mải mê tấn công, Barcelona bất ngờ bị trừng phạt. Phút 30, từ một pha phản công hiếm hoi, Mikel Oyarzabal băng vào vô-lê sấm sét sau đường tạt của Carlos Soler, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

... rồi nhận bàn thua từ Mikel Oyarzabal (10)

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Barcelona được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Igor Zubeldia với Lamine Yamal, nhưng VAR lại can thiệp và hủy quyết định do lỗi việt vị từ trước đó.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục đẩy cao đội hình. Dani Olmo hai lần đưa bóng dội cột dọc, trong khi thủ môn Álex Remiro liên tiếp cứu thua trước các cú dứt điểm của Ferran Torres và Robert Lewandowski. HLV Hansi Flick buộc phải tung hàng loạt quân bài dự bị nhằm thay đổi cục diện.

Barcelona bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Phải đến phút 70, nỗ lực của Barcelona mới được đền đáp khi cầu thủ vào thay người Marcus Rashford bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường kiến tạo của Lamine Yamal, gỡ hòa 1-1. Thế nhưng, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau khi giao bóng, Gonçalo Guedes tận dụng sai lầm hàng thủ Barcelona, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Sociedad.

Goncalo Guedes tái lập cách biệt cho Socieddad

Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở. Jules Koundé đánh đầu trúng xà ngang, còn Rashford sút phạt góc thẳng trúng cột dọc trong thời gian bù giờ, đánh dấu lần thứ năm Barca bị khung gỗ từ chối bàn thắng. Dù Sociedad chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Carlos Soler, Barca vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Barcelona nhận thất bại đầu tiên từ tháng 10-2025

Thất bại 1-2 khiến Barca phải nhận trận thua đầu tiên kể từ tháng 10-2025, chưa kể ngôi đầu La Liga có nguy cơ bị soán đoạt bởi họ chỉ còn hơn Real Madrid đúng 1 điểm.