Ngày 31-8, lần đầu tiên Việt Nam trở thành điểm hẹn của cộng đồng thủy sinh toàn cầu khi Câu lạc bộ Thủy sinh cảnh Bình Dương phối hợp với Hội Sinh vật cảnh Bình Dương tổ chức sự kiện thủy sinh quốc tế tại Centre Mall (1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP HCM).

Điểm hẹn đặc biệt cho người mê nghệ thuật thủy sinh

Chuỗi hoạt động kéo dài từ nay đến 1-9-2025, thu hút rất đông người đam mê thủy sinh tham gia, từ người mới đến các nghệ nhân kỳ cựu, trở thành điểm hẹn đặc biệt cho giới yêu thích và đam mê nghệ thuật thủy sinh.

Sự kiện thu hút đông đảo giới yêu thủy sinh tham gia

Sự kiện thu hút đông đảo giới yêu thủy sinh tham gia

Sự kiện gồm 2 phần chính: cuộc thi hồ thủy sinh và chuỗi workshop giao lưu – trình diễn trực tiếp.

Cuộc thi có 2 vòng: vòng "bố cục thô" và vòng "thiết kế hoàn thiện" với 20 hồ có kích thước chuẩn 60x40x40 cm, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế. Điểm nhấn là hai bộ giải thưởng riêng biệt, khuyến khích cả người chơi chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Chiêm ngưỡng "món nghề" của các cao thủ thủy sinh thế giới

Đặc biệt, hoạt động workshop quy tụ 4 gương mặt hàng đầu thế giới trong giới thủy sinh: Jamaluddin Assalim (Indonesia), Bhatian Gigi (Philippines), Takayuki Fukada (Nhật Bản) và chuyên gia Việt Nam Trần Hoàng Long – nhà vô địch IAPLC 2011.

Họ trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật và thực hành bố cục ngay tại sự kiện, mang đến cơ hội hiếm có để người hâm mộ tận mắt chứng kiến những "ngón nghề" tinh tế của các bậc thầy thủy sinh quốc tế.

Hoạt động workshop giao lưu – trình diễn trực tiếp của các cao thủ thủy sinh thế giới tại sự kiện

Hoạt động workshop giao lưu – trình diễn trực tiếp của các cao thủ thủy sinh thế giới tại sự kiện

Mỗi thao tác, mỗi quyết định trong thiết kế hồ không chỉ thể hiện kỹ thuật đỉnh cao, mà còn là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và sáng tạo nghệ thuật phối hợp ánh sáng, nước, đá, cây và cá trong từng hồ.

Sự kiện vì thế không chỉ đơn thuần là sân chơi giải trí, mà còn như một lớp học trực quan, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và những người yêu thiên nhiên, khuyến khích họ phát triển kỹ năng và sáng tạo nên những hồ thủy sinh mang dấu ấn riêng.

Bổ ích, ấn tượng với những ai mê thủy sinh

Nhiều người tham dự bày tỏ sự hào hứng. Anh Trần Minh Nhật (37 tuổi, phường Gia Định, TP HCM), chia sẻ: "Đến sự kiện này tôi lại được học hỏi, giao lưu nhiều điều bổ ích, nhất là về kỹ thuật. Sau 5 năm gắn bó với thủy sinh, hôm nay được tận mắt chứng kiến các nhà vô địch thế giới thực hành, tôi thật sự ấn tượng".

Một số tác phẩm tham gia dự thi

Một số tác phẩm tham gia dự thi

Là một thí sinh dự thi, anh Nguyễn Trung Hiếu (phường An Lạc, TP HCM), cho biết: "Tôi gắn bó với thủy sinh hơn 10 năm. Khi có cuộc thi quy mô quốc tế ngay tại TP HCM, tôi quyết định tham gia ngay. Đây là một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho những người đam mê thủy sinh. Người mới hay người chơi lâu năm đều có những bài học riêng và tôi khá tự tin với tác phẩm của mình".

Anh Nguyễn Tuấn Huy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thủy sinh cảnh Bình Dương, cho hay sự kiện không chỉ nhằm lan tỏa phong trào chơi thủy sinh, một "sân chơi mở" để người yêu thủy sinh ở mọi cấp độ có thể học hỏi, trao đổi và nâng cao kỹ năng; mà còn hướng tới việc tạo ra một môi trường đào tạo bài bản cho những người yêu thích bộ môn này.

Đây cũng là dịp kết nối cộng đồng thủy sinh trong nước với bạn bè quốc tế, cùng nhau đưa phong trào thủy sinh Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh.

Đây là sự kiện miễn phí, mở rộng cho mọi lứa tuổi, nhằm khuyến khích phong trào thủy sinh Việt Nam, đồng thời quảng bá Việt Nam trên bản đồ thủy sinh quốc tế, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu văn hóa – nghệ thuật. Ngày 31-8: Trình diễn sáng tác hồ thủy sinh cùng các quán quân quốc tế. Ngày 1-9: Triển lãm hồ thủy sinh với các tác phẩm dự thi và tác phẩm của quán quân.



