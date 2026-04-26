Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha.

Ngày 26-4, tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha chính thức khai trương, mở ra không gian trải nghiệm kết hợp giữa khoa học, lịch sử thám hiểm và công nghệ hiện đại.

Trung tâm tái hiện hành trình hơn 35 năm khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, với tư liệu hình ảnh, phim quý, bản đồ vẽ tay cùng các thiết bị thám hiểm chuyên dụng. Công trình là một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Không chỉ trưng bày, không gian này ứng dụng công nghệ tương tác giúp du khách "chạm" vào vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên: từ thạch nhũ trong hang Va đến quy mô đồ sộ của Sơn Đoòng hay những dòng sông ngầm bí ẩn dưới lòng đất.

Điểm nhấn kiến trúc là khu mô phỏng hang động ngay trong lòng khu du lịch, với trần thạch nhũ nhân tạo, ánh sáng nghệ thuật và hệ thống thông gió tạo cảm giác mát lạnh như đang ở trong hang thật.

Du khách tham quan xem phim tài liệu về 35 năm hoạt động thám hiểm, khảo sát hang động Phong Nha-Kẻ Bàng.

Khách du lịch trải nghiệm tour thám hiểm Sơn Đoòng VR 5D.

Bên trong Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới

Ấn tượng nhất là trải nghiệm "thám hiểm" Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D độ phân giải 8K, cho phép người xem tiếp cận những khung hình hiếm có mà không cần trực tiếp vào hang. Theo đơn vị xây dựng, công nghệ này không thay thế hành trình thực tế mà đóng vai trò "cánh cửa" mở ra trí tưởng tượng và cảm xúc khám phá.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cho rằng trung tâm góp phần quảng bá địa phương như điểm đến hang động và du lịch mạo hiểm của khu vực.

Dịp này, ngành du lịch cũng tri ân ông Howard Limbert và vợ là bà Deborah Claire Limbert cùng Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vì đóng góp trong việc khám phá và đưa hình ảnh hang động Việt Nam ra thế giới.

Trung tâm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ, tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.