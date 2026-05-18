Lần đầu một bệnh viện vinh danh 329 chuyên gia, bác sĩ tài năng

Chiều 18-5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ vinh danh chuyên gia, người tài năng năm 2026 nhằm tôn vinh các cá nhân, bác sĩ có nhiều đóng góp trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa.

Nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, hồi sức, cấp cứu, tạo hình... được vinh danh.

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức y học Bệnh viện Bạch Mai đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo bà, việc tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học và người tài năng không chỉ ghi nhận những cống hiến thầm lặng mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân văn và khát vọng cống hiến của người thầy thuốc Việt Nam trong thời đại mới.

Bà Mai cũng đánh giá cao việc Bệnh viện Bạch Mai xây dựng môi trường học thuật hiện đại, nhân văn và sáng tạo, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Bà Đinh Thị Mai ghi nhận đóng góp của đội ngũ trí thức y học tại chương trình

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết con người là giá trị cốt lõi tạo nên uy tín, vị thế và thương hiệu của bệnh viện. "Mỗi chuyên gia, nhà khoa học hay người tài năng đều là sự kết tinh của trí tuệ, y đức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự người bệnh" - ông nói.

Theo ông Cơ, trong bối cảnh ngành y tế đứng trước yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu, chuyển đổi số, y học chính xác và hội nhập quốc tế, bệnh viện xác định lấy con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sau quá trình xét chọn, bệnh viện đã vinh danh 13 cố vấn cao cấp chuyên ngành, 26 chuyên gia chuyên ngành, 72 chuyên gia lĩnh vực và 218 người tài năng tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Bạch Mai trong việc phát hiện, đào tạo, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, đồng thời khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành y tế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia, bác sĩ tiêu biểu được vinh danh tại chương trình

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, để thu hút nhân lực làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Ninh Bình, Bộ Y tế đang đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và kinh phí đào tạo nhân lực trước khi vận hành. "Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ phát triển kỹ thuật cao mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng thuận lợi hơn, đồng thời giảm tải cho cơ sở 1"- ông Tuyên nhấn mạnh.

Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai ra mắt cuốn sách "Chân dung Chuyên gia, Người tài năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2026", giới thiệu 329 gương mặt tiêu biểu trong nhiều chuyên ngành mũi nhọn, ghi lại hành trình cống hiến của các thế hệ thầy thuốc.

Trải qua 115 năm phát triển, Bệnh viện Bạch Mai hiện là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên và lớn nhất cả nước, giữ vai trò tuyến cuối về khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho khu vực phía Bắc, đồng thời hướng tới trở thành trung tâm y học chuyên sâu uy tín trong khu vực và quốc tế.