Tôn vinh 80 trí thức tiêu biểu ngành y

Ngày 8-8, Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tôn vinh 80 trí thức tiêu biểu lần thứ 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng hội Y học Việt Nam

PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết tiền thân của tổ chức này là Hội Y học Việt Nam, thành lập năm 1955. Trải qua 7 thập kỷ, Tổng hội trở thành một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập sớm nhất, quy tụ hơn 400.000 hội viên là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thuộc 116 hội thành viên và 9 tổ chức phi chính phủ trực thuộc.

Tổng hội nhiều năm qua phối hợp với các tổ chức, hội chuyên ngành và cơ quan truyền thông tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe; triển khai luật, nghị định, văn bản pháp luật về y tế; tập huấn kiến thức cho hội viên và cộng đồng; cập nhật kiến thức y khoa, nâng cao trình độ kỹ thuật.

Một dấu mốc quan trọng là cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành, hơn 200 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tham gia biên soạn, thẩm định, nghiệm thu trong 15 năm.

Dịp này, Tổng hội Y học Việt Nam tôn vinh 80 trí thức tiêu biểu lần thứ tư. Đây là dịp ghi nhận, lan tỏa những tấm gương vừa giỏi chuyên môn, tận tụy với người bệnh, vừa là nhà nghiên cứu, nhà giáo, có nhiều sáng kiến, công trình khoa học đóng góp cho sự tiến bộ của y học Việt Nam.

"Những trí thức được vinh danh là niềm tự hào và động lực để thế hệ trẻ ngành y tiếp tục rèn luyện, cống hiến" - bà Xuyên nói.

Tổng hội Y học Việt Nam tôn vinh các trí thức tiêu biểu

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Tổng hội Y học Việt Nam là "ngôi nhà chung" gắn kết đội ngũ trí thức y học, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Tổng hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ khoa học với thực tiễn.

Tập trung phối hợp liên ngành, đổi mới truyền thông, giáo dục sức khỏe và huy động chuyên gia tư vấn, phản biện nâng chất khám chữa bệnh, chính sách BHYT, cải thiện sức khỏe cộng đồng.