AI 365

Lần đầu tại Việt Nam: Ra mắt UAV chữa cháy bầy đàn, tiếp cận cả hẻm sâu

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Công ty CT UAV (thành viên CT Group) đã phát triển một giải pháp UAV (máy bay không người lái) chữa cháy bầy đàn trong phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đây là hệ thống UAV chữa cháy bầy đàn đầu tiên tại Việt Nam dùng AI để điều khiển phi đội UAV tiếp cận nhanh, xử lý hiệu quả các đám cháy ở sâu trong ngõ nhỏ, hẻm sâu.

Hệ thống này có tên Fire Swarm, bao gồm hàng chục UAV hoạt động đồng bộ như một đội hình chiến thuật trên không.

Trong đó, một UAV chỉ huy đóng vai trò "chỉ huy chiến trường", được trang bị lidar, camera cảm nhiệt và chip AI. UAV chỉ huy liên tục xây dựng bản đồ nhiệt để xác định chính xác vị trí và hướng lan của đám cháy.

Các UAV còn lại được gọi là UAV Attacker trực tiếp làm nhiệm vụ dập lửa, cứu hộ và các nhiệm vụ quan trọng khác. Mỗi UAV có thể mang theo nước, hóa chất chữa cháy hoặc các bóng chữa cháy chuyên dụng.

Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, toàn bộ đội hình tự động phân chia góc tiếp cận, tính toán đường bay tránh va chạm và đồng loạt phun nước, hóa chất, ném bóng dập lửa vào vị trí cháy.

Tuy nhiên, một đám cháy không thể dập tắt chỉ bằng một lần. Vì vậy, CT UAV đã thiết kế hệ thống Fire Swarm theo một vòng lặp theo quy trình tự động.

Quy trình này được lặp lại liên tục cho đến dập tắt xong đám cháy. 

Trong các thử nghiệm được thực hiện vào đầu tháng 3-2026, phi đội 5 UAV đã hoạt động liên tục trong 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tấn công và nạp nước, cho đến khi đám cháy giả được dập tắt hoàn toàn.

Lần đầu tại Việt Nam: Ra mắt UAV chữa cháy bầy đàn, tiếp cận cả hẻm sâu - Ảnh 1.

Phi đội UAV chữa cháy

Bên cạnh chữa cháy, các UAV trong hệ thống UAV bầy đàn sẽ làm các công việc cứu hộ khác để ứng cứu kịp thời như phát loa công suất lớn để hướng dẫn người dân, dùng đèn LED công suất lớn rọi đường từ trên cao do khu vực cháy thường phải cắt điện, dùng tín hiệu laser định hướng thoát hiểm dẫn lối an toàn.

Ngoài ra, UAV còn có thể thả mặt nạ phòng độc, áo chống lửa và bình chữa cháy giúp người mắc kẹt cầm cự an toàn trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Hiện nay CT UAV đang phát triển tiếp các UAV hạng nặng chuyên cứu hộ cứu nạn với kén an toàn có thể cứu các nạn nhân bị thương ra khỏi đám cháy. UAV này cũng có thể thả các robot chữa cháy xuống mặt đất và các cánh tay robot để phá cửa cứu hộ.

Ngoài các ngách sâu, ngõ hẻm nhỏ, CT UAV còn có thiết bị UAV PCCC cho các tòa nhà lên đến độ cao 300 mét, tương đương tòa nhà 90 tầng, nơi mà xe cứu hỏa chưa thể vươn tới.

Vào tháng 2-2026, CT UAV đã thực hiện thành công chuyến bay giao hàng vượt biển đầu tiên từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu (TPHCM).

Thành công này đã mở ra hướng tiếp cận mới cho logistics biển, kết nối đất liền với đảo, ngư trường và xa hơn là các dàn khoan, khu vực bảo vệ lãnh hải.

CT Group thành lập vào năm 1992, trụ sở chính đặt tại TPHCM. Doanh nghiệp này mới đây công bố dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE) với quy mô vốn 6.000 tỉ đồng, lớn nhất ASEAN, tọa lạc tại Trường Chinh - Cộng Hòa, gần Nhà ga T3 (Sân bay Tân Sơn Nhất) và trạm Metro số 2.

Trong năm 2025, CT Group gây chú ý khi bước ra thế giới với đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc và hợp tác chiến lược để phát triển LAE với chính phủ Indonesia...

Đồng thời, CT Group đang tiến sâu vào các thị trường Mỹ, Singapore, Trung Đông và mở rộng ra hơn 100 quốc gia khác.


Báo Người Lao Động và Công ty CT UAV chung tay tiếp sức ngư dân bám biển

Báo Người Lao Động và Công ty CT UAV chung tay tiếp sức ngư dân bám biển

(NLĐO) - Hợp tác lần này giữa Báo Người Lao Động và CT UAV nhằm nâng cao điều kiện lao động và an toàn cho ngư dân.

