TPHCM khai trương tuyến giao hàng xuyên biển Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV

Ngày 12-2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty CP CT UAV chính thức công bố triển khai tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TPHCM).

Đây được xem là bước đi tiên phong trong ứng dụng giải pháp giao thông thông minh, góp phần nâng cao chỉ số kinh tế số và giảm tải áp lực lên hạ tầng vận tải đường bộ của Thành phố.

Lễ khai trương diễn ra tại khu vực Bến phà Cần Giờ, đánh dấu sự ra đời của tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên.

Lộ trình bay nối điểm cất cánh tại Bến phà Cần Giờ với điểm hạ cánh tại bến phà biển Vũng Tàu trên trục đường Trần Phú, phường Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng doanh nghiệp khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV

UAV giao hàng khởi hành tại Cần Giờ

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết lần bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển.

Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.

Trong bối cảnh nhu cầu giao nhận ngày càng tăng cao, đòi hỏi tốc độ nhanh hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn, UAV được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp đột phá giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí, mở rộng phạm vi phục vụ và từng bước giảm áp lực lên hạ tầng giao thông truyền thống.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng từ tuyến bay tiên phong này, giao hàng bằng thiết bị bay không người lái sẽ từng bước phát triển thành một dịch vụ quen thuộc - đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế số và từng bước hình thành hệ sinh thái logistics thông minh cho thành phố"- ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nói.

Theo ghi nhận, đây không phải là lần đầu tiên thành phố thử nghiệm giao hàng bằng UAV. Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi Khu Công nghệ cao (phạm vi hẹp, đường bay ngắn).

Tại sự kiện, đại diện CT UAV cho hay trong chuyến bay khai trương, UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

Đặc biệt, so với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần. Chuyến bay lịch sử này mở ra nhiều vận hội mới cho TP.HCM và cả vùng duyên hải.

Theo ước tính, mỗi ngày có thể có 120 con tàu lớn có nhu cầu giao các gói hàng. Theo tính toán, thời gian toàn trình Cần Giờ - Vũng Tàu có thể giảm 80–90% so với vận chuyển đường bộ.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TPHCM đến khu vực Vũng Tàu.