Lần đầu tiên có giám khảo trí tuệ nhân tạo trong một gameshow của Việt Nam

Chung kết cuộc thi "Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2025" sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào chiều 16-11 với màn so tài giữa 6 thí sinh xuất sắc: Phạm Thị Mai Hương (Trường ĐH Hàng hải), Đào Thị Linh (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính) và Nguyễn Minh Hiếu (Trường ĐH Thương Mại).



Hệ thống Multi-Agent AI từng được trình diễn tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Multi-Agent AI Việt Nam lần đầu "lên sóng"



Trận Chung kết được ghi hình tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trên mô hình Escape Room với 5 phòng, tương ứng 5 hành tinh Kiếm - Tiêu - Tích lũy - Đầu tư - Bảo toàn.

Được thiết kế theo nguyên tắc gamification kết hợp education, mỗi không gian không chỉ là thử thách về trí tuệ, phản xạ mà còn yêu cầu khả năng lập chiến lược và ra quyết định nhanh chóng - những kỹ năng thiết yếu của một người làm chủ tài chính.

Công nghệ thực tế ảo được ứng dụng nhằm sinh động hóa các thử thách của thí sinh

Đặc biệt, vòng thi mở đầu "Trắc nghiệm" tại hành tinh "Tích lũy" sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa 6 thí sinh và 1.000 khán giả có mặt tại trường quay.

Cuộc thi đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gameshow Việt Nam, thí sinh sẽ trực tiếp đối mặt với Multi-Agent AI (Trợ lý AI tự chủ) - giám khảo trí tuệ nhân tạo - tại vòng chung kết "Hành tinh Tiêu".

Multi-Agent AI là một nền tảng tập hợp nhiều trợ lý AI tự chủ, mỗi agent đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt từ thu thập dữ liệu, phân tích, mô phỏng đến đưa ra khuyến nghị, tất cả vận hành trong một kiến trúc thống nhất.

Hệ thống Multi-Agent AI sử dụng trong chương trình từng được trình diễn tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước và một số triển lãm cấp quốc gia khác. Tốp 2 phi hành gia xuất sắc nhất phải trực tiếp tương tác và chinh phục thử thách từ hệ thống Trợ lý AI tự chủ này để giành danh hiệu Quán quân Vũ trụ Đồng tiền 2025.

Ông Nguyễn Thế Duy, founder ADT - đơn vị tư vấn và triển khai công nghệ của hành trình "Vũ trụ đồng tiền", cho rằng công nghệ tương tác và thực tế ảo là xu thế tất yếu trong nền kinh tế số. "Việc ứng dụng và không ngừng nâng cấp trải nghiệm thi đấu là nỗ lực của chúng tôi để thí sinh và khán giả được học - hiểu - ứng dụng kiến thức về tiền dễ dàng, thú vị hơn; xóa nhòa khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn thị trường" - ông nói.

Công nghệ trở thành "ngôn ngữ" truyền tải giáo dục tài chính

Không gian Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nơi những thí sinh xuất sắc nhất sẽ thi đấu để làm chủ Vũ trụ Đồng tiền 2025

"Vũ trụ Đồng tiền" là chương trình giáo dục tài chính hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam đang được phát sóng hàng tuần trên VTV3. Chương trình thu hút lượng khán giả đông đảo: gần 250.000 người theo dõi trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube), khoảng 130 triệu lượt tiếp cận đa nền tảng, hơn 300 triệu lượt xem các video chương trình, 2 triệu lượt tương tác trên kênh truyền thông chính thức.

Với chủ đề "Thiên hà số", chương trình gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và định hướng Bình dân học vụ số của Chính phủ. Năm nay, chương trình mở rộng gấp đôi quy mô với 54 trường đại học/học viện tham gia tranh tài, đa dạng nhóm ngành, cùng dàn thí sinh đến từ 3 miền trên cả nước.