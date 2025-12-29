Bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Tổng giám đốc HoSE

Ngày 29-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định nhân sự của HoSE.

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Hội đồng Thành viên VNX về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Quyền Chủ tịch HoSE đối với ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc HoSE đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch HoSE; Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát HoSE đối với bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HoSE; đồng thời quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên HoSE đối với ông Đậu Khắc Trình – Trưởng Ban Kiểm soát HoSE. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026.

Lãnh đạo UBCKNN trao hoa cho các lãnh đạo mới bổ nhiệm tại HoSE

Tại Hội nghị, ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNX và ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc VNX đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương bày tỏ sự tin tưởng các nhân sự trên cương vị mới sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn vị, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa HOSE tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.