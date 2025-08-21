Tại buổi họp báo ngày 21-8, Sở Công Thương TP HCM cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố từ đầu năm đến nay đạt 1,07 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong nhiều năm. Kết quả này được cho là nhờ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% cùng chuỗi chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn.

Khuyến mãi hàng hiệu diễn ra liên tục

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại của Sở Công Thương, cho biết Chương trình khuyến mại tập trung "Shopping Season – Tưng bừng mua sắm Hè 2025" sẽ diễn ra liên tục từ nay đến ngày 15-9 và đợt hai từ 15-11 đến hết 31-12.

Điểm đặc biệt là chương trình cho phép doanh nghiệp triển khai nhiều hình thức khuyến mãi với mức giảm sâu hơn quy định thông thường, tạo cơ hội lớn cho cả nhà bán hàng lẫn người tiêu dùng.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất là chuỗi "City Sale" – khuyến mãi hàng hiệu quy mô lớn – tổ chức tại nhiều trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Năm nay, lần đầu tiên không gian "mua sắm dưới lòng đất" tại ga Metro Bến Thành (tuyến số 1) được đưa vào hoạt động, kết nối trực tiếp với Vincom Mega Mall Thảo Điền, không chỉ đem đến trải nghiệm mua sắm mới mẻ, hiện đại mà còn hình thành một cung đường thương mại gắn với giao thông công cộng.

Khuyến mãi hàng hiệu đã trở thành hoạt động khuyến mãi được người tiêu dùng TP HCM chờ đón hàng năm

Theo ban tổ chức, City Sale 2025 quy tụ hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, trải dài nhiều ngành hàng từ thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện đến đồ gia dụng, với mức giảm giá lên đến 80%. Sự kiện được kỳ vọng thu hút thêm 30 đến 50% lượng khách tham quan so với năm trước, góp phần đưa TP HCM trở thành điểm đến mua sắm hàng đầu trong khu vực.

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như bán hàng lưu động phục vụ công nhân, hay chương trình "Tick xanh trách nhiệm" giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm. Công tác truyền thông được đẩy mạnh với sự tham gia của hàng trăm gương mặt có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên, các hoạt động kích cầu tiêu dùng của TP HCM có sự đồng hành của HDBank và ngân hàng số Vikki, mang lại nhiều ưu đãi thanh toán không tiền mặt cũng như hỗ trợ tín dụng trực tiếp cho người tiêu dùng.

"Với hàng loạt giải pháp đồng bộ, Shopping Season 2025 sẽ là cú hích quan trọng để thúc đẩy sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, đồng thời đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố" - ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.