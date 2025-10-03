HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Lần đầu tiên xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá"

Yến Anh

(NLĐO)- Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh, văn minh và bền vững.

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động chương trình Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ I - năm 2025 với chủ đề "Khách sạn xanh - Không thuốc lá". Đây là lần đầu tiên xếp hạng "khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Lần đầu tiên xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ cho biết theo kết quả khảo sát quốc gia về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) 2015 và khảo sát cấp tỉnh về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (PGATS) năm 2020, 2022, 2023, nhà hàng, khách sạn là những địa điểm có mức phơi nhiễm với khói thuốc thụ động ở mức độ cao nhất trong số những nơi làm việc và nơi công cộng trong nhà ở Việt Nam...

Việc xây dựng một hệ thống xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" áp dụng cho tất cả khách sạn từ ba sao trở lên trên toàn quốc là bước đi cần thiết, nhằm khuyến khích, vinh danh những đơn vị tiên phong, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì một môi trường du lịch xanh, sạch, văn minh.

Lần đầu tiên xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" - Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá đây là điểm nhấn quan trọng

"Chương trình không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà còn có tầm vóc quốc gia. Thông qua bảng xếp hạng, chúng ta khẳng định hình ảnh ngành Du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đồng hành với xu hướng phát triển bền vững, coi trọng chất lượng dịch vụ và sức khỏe cộng đồng" – ông Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá đây là điểm nhấn quan trọng, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh, văn minh và bền vững. 

Lần đầu tiên xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" - Ảnh 3.

Gắn biển cấm hút thuốc lá tại khách sạn

"Việc triển khai Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần đầu tiên được tổ chức là một chủ trương rất đúng và trúng trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay. Những khách sạn chủ động đăng ký, đáp ứng tiêu chí không khói thuốc sẽ không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu mà còn tạo dấu ấn đặc biệt trong mắt du khách. Hiện cả nước có gần 15.000 khách sạn, trong đó khoảng 2.800 khách sạn 3 sao trở lên; nếu những "ngôi sao" này đồng loạt nói không với khói thuốc lá, chắc chắn sẽ lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch xanh của Việt Nam" – ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết đối tượng tham dự chương trình là tất cả các khách sạn được cơ quan có thẩm quyền xếp hạng từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc.

Lễ vinh danh các khách sạn được đưa vào Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" sẽ được tổ chức vào tháng 12-2025.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm tại Việt Nam có trên 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và hút thuốc thụ động.

Không chỉ người hút thuốc chịu ảnh hưởng, mà hàng triệu người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cũng trở thành nạn nhân thụ động khi phải hít khói thuốc trong gia đình, nơi làm việc và các không gian công cộng.

Các nghiên cứu cho thấy người không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc khói thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 20 - 30%, đồng thời tăng 25 - 30% nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh mạch vành.

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại tổ chức du lịch Liên hợp quốc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại tổ chức du lịch Liên hợp quốc

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism).

