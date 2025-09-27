HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Du lịch xanh - chìa khóa vàng cho phát triển bền vững

Thái Phương, clip: Lam Giang

(NLĐO) – Ngành du lịch đang đòi hỏi sức ép phải chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững, xanh hóa để tăng sức hấp dẫn, sức cạnh tranh

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai động lực song hành, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng các điểm đến thông minh, thân thiện môi trường, và bảo đảm phát triển bền vững cho ngành du lịch trong thập kỷ tới. Đây không chỉ là xu hướng, mà là chiến lược hành động mang tính tất yếu đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: "Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn", do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức ở TP HCM chiều 27-9, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết phát triển du lịch xanh và kinh tế tuần hoàn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. 

Việc nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này là giải pháp quan trọng, bao gồm thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục. Một trong những chính sách quan trọng là việc tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, đặc biệt trong các ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ như du lịch, môi trường và kinh tế xanh.

Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: "Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn"

Du lịch xanh - chìa khóa cho phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại hội thảo

"Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa, đã sớm xác định phát triển ngành du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc dân tộc là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, ngành du lịch Việt Nam đang chịu nhiều tác động cả tích cực lẫn thách thức từ những cơ hội do công nghệ mang lại cho đến áp lực của biến đổi khí hậu, khủng hoảng môi trường và suy giảm tài nguyên" – PGS-TS Nguyễn Văn Phúc nhìn nhận.

Theo nhiều chuyên gia, du lịch xanh được xem là chìa khóa vàng cho phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, nhiều chương trình hành động, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực du lịch - khách sạn đã đặt ra nhiều tiêu chí xanh để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

PGS-TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, nhận định tại Việt Nam, phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế du lịch gắn với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã được đưa vào các chiến lược phát triển và kế hoạch hành động như là mục tiêu hàng đầu và quan trọng.

Du lịch xanh - chìa khóa cho phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn - Ảnh 3.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Đức, du lịch xanh trong bối cảnh hiện nay là xu hướng tất yếu

"Việc ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch và khách sạn là cần thiết, đi cùng xây dựng chương trình, sản phẩm du lịch gắn thực tiễn địa phương, hướng tới việc bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống. Phát triển ngành du lịch và đào tạo nhân sự ngành du lịch đều phải dựa trên 3 giá trị cốt lõi, là bền vững, có trách nhiệm; quốc tế hóa; số hóa và công nghệ" - PGS-TS Nguyễn Minh Đức nhận định.

Du lịch xanh - chìa khóa cho phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn - Ảnh 4.

Toàn cảnh hội thảo

 

