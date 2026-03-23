Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi và thú y cấp quốc gia

Ngày 23-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cho biết đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y đang giữ vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 26% - 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, đồng thời đứng trước nhiều thách thức về dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh. Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ban tổ chức, hội nghị dự kiến quy tụ khoảng trên 750 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, trong 10 năm qua, chăn nuôi là lĩnh vực có tốc độ tăng giá trị gia tăng cao và ổn định nhất trong nông nghiệp, khoảng 4,5 - 6,5%/năm.

Quy mô đàn vật nuôi của Việt Nam hiện khá lớn, đàn heo khoảng 31 triệu con, gia cầm trên 500 triệu con, đàn trâu 2 triệu con, bò hơn 6 triệu và dê cừu khoảng 2,8 triệu con. Ngành chăn nuôi bảo đảm nhu cầu thực phẩm cho khoảng 100 triệu dân và khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đồng thời tạo dư địa cho phát triển trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong lĩnh vực vắc-xin, Việt Nam đã ghi dấu ấn khi trở thành một trong những quốc gia tiên phong nghiên cứu, sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi. Những kết quả này khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi, thú y phát triển hiện đại, an toàn và bền vững.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu ngành chăn nuôi, thú y phải liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hệ thống chuồng trại; đồng thời siết chặt các quy trình an toàn sinh học, gắn với chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò tiên phong trong quá trình này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vắc-xin, dù đã đạt được những thành tựu quan trọng vẫn cần tiếp tục được đầu tư nghiên cứu, đổi mới. Hoạt động khoa học công nghệ phải gắn chặt với doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình chuyển giao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả thực tiễn.