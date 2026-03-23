Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi và thú y cấp quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi và thú y cấp quốc gia

Thùy Linh

(NLĐO) - Hội nghị "Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất", dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 28-3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Ngày 23-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị.

Hội nghị khoa học chăn nuôi 2026: Định hướng phát triển ngành thú y và chăn nuôi - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại họp báo

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cho biết đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y đang giữ vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 26% - 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, đồng thời đứng trước nhiều thách thức về dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh. Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ban tổ chức, hội nghị dự kiến quy tụ khoảng trên 750 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương và tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, trong 10 năm qua, chăn nuôi là lĩnh vực có tốc độ tăng giá trị gia tăng cao và ổn định nhất trong nông nghiệp, khoảng 4,5 - 6,5%/năm.

Quy mô đàn vật nuôi của Việt Nam hiện khá lớn, đàn heo khoảng 31 triệu con, gia cầm trên 500 triệu con, đàn trâu 2 triệu con, bò hơn 6 triệu và dê cừu khoảng 2,8 triệu con. Ngành chăn nuôi bảo đảm nhu cầu thực phẩm cho khoảng 100 triệu dân và khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đồng thời tạo dư địa cho phát triển trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong lĩnh vực vắc-xin, Việt Nam đã ghi dấu ấn khi trở thành một trong những quốc gia tiên phong nghiên cứu, sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi. Những kết quả này khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi, thú y phát triển hiện đại, an toàn và bền vững.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu ngành chăn nuôi, thú y phải liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hệ thống chuồng trại; đồng thời siết chặt các quy trình an toàn sinh học, gắn với chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò tiên phong trong quá trình này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vắc-xin, dù đã đạt được những thành tựu quan trọng vẫn cần tiếp tục được đầu tư nghiên cứu, đổi mới. Hoạt động khoa học công nghệ phải gắn chặt với doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình chuyển giao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả thực tiễn.

ngành chăn nuôi giá heo hôm nay chăn nuôi xuất khẩu thịt hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi và thú y cấp quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo