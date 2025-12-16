Lần đầu trải nghiệm hành trình "không chạm" tại nhà ga T2 mở rộng sân bay Nội Bài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lần đầu trải nghiệm hành trình "không chạm" tại nhà ga T2 mở rộng sân bay Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO)- Từ 19-12, hành khách qua sân bay Nội Bài sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình "luồng di chuyển số", quy trình thủ tục gần như hoàn toàn tự động.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, từ 5 giờ ngày 15-12, hệ thống biển chỉ dẫn tại các khu vực quầy thủ tục và đảo hành lý tại nhà ga T2 đã được cập nhật theo sơ đồ mới. Một số chuyến bay bắt đầu được bố trí khai thác tại các đảo thủ tục thuộc khu vực mở rộng. Việc cập nhật sẽ hoàn tất toàn bộ trước ngày 17-12, sẵn sàng đưa vào vận hành đồng bộ sau đó hai ngày.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Làn xuất cảnh tự động tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Từ ngày 19-12-2025, cùng với sự kiện khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từng bước triển khai mô hình "Sân bay thông minh".

Lần đầu tiên, hành khách quốc tế sẽ được trải nghiệm quy trình làm thủ tục tự động hóa gần như toàn trình tại khu vực mở rộng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Trong khi đó, tại các khu vực sảnh hiện hữu, quy trình phục vụ vẫn được duy trì theo phương thức truyền thống để đảm bảo sự linh hoạt cho mọi đối tượng hành khách.

Ngay tại các cửa vào nhà ga, hành khách được hỗ trợ tra cứu thông tin thông minh bởi hệ thống màn hình đa năng. Thiết bị này tích hợp tính năng cảm ứng, cho phép hành khách tự tra cứu nhanh thông tin chuyến bay, vị trí các quầy làm thủ tục, tìm kiếm sơ đồ nhà ga, vị trí nhà hàng và các dịch vụ tiện ích.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Hệ thống màn hình đa năng tích hợp tính năng cảm ứng hỗ trợ tra cứu thông tin cho hành khách. Ảnh: Phan Công

Bước vào khu vực check-in, thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại các quầy thủ tục truyền thống, hành khách có thể chủ động tiến thẳng đến khu vực bố trí 24 Kiosk Check-in (tại đảo A/B và K/L) để tự chọn chỗ ngồi và in thẻ lên máy bay. 

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Hành khách (giả đinh) tự làm thủ tục tại Kiosk Check-in. Ảnh: Phan Công

Ngay sau đó, hệ thống 24 quầy gửi hành lý tự động sẽ hỗ trợ hành khách tự thao tác cân, in và dán thẻ hành lý. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, giúp hành khách hoàn toàn làm chủ thời gian của mình mà không phụ thuộc vào nhân viên phục vụ.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Hệ thống gửi hành lý tự động. Ảnh: Phan Công

Ngoài ra, tại các quầy thủ tục truyền thống, sân bay Nội Bài đã lắp đặt hệ thống thiết bị nhận diện sinh trắc học dành cho hành khách quốc tịch Việt Nam có hộ chiếu gắn chip. Thiết bị đọc hộ chiếu gắn chip cùng với thiết bị nhận diện sinh trắc khuôn mặt sẽ giúp cho thông tin của hành khách được kết nối với cơ sở dữ liệu qua đó các khâu làm thủ tục sẽ nhanh chóng, chính xác.

Bước vào khu vực kiểm soát, hành khách sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nhờ quy trình công nghệ liên hoàn. Tại điểm chạm đầu tiên vào khu vực hạn chế (Veripax 1), hệ thống cổng kiểm soát xuất cảnh tự động (autogate) áp dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt sẽ tự động đối khớp dữ liệu và mở cửa chỉ trong vòng 1-3 giây, thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thủ công. 

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Điểm kiểm soát an ninh xác thực khuôn mặt lần 1. Ảnh: Phan Công

Tiếp đó, hành khách di chuyển qua hệ thống autogate và tiếp tục xác thực khuôn mặt lần 2 (Veripax 1) trước khi vào soi chiếu an ninh.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 6.

Điểm kiểm soát an ninh xác thực khuôn mặt lần 2. Ảnh: Phan Công

Tại khu vực soi chiếu an ninh, các thiết bị thế hệ mới giúp quy trình trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn:

Đối với hành lý: Hệ thống máy soi cắt lớp 920CT 3D hỗ trợ phân tích hình ảnh đa chiều, giúp nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng mà không bỏ sót các vật phẩm nguy hiểm.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 7.

Hệ thống máy soi chiếu hành lý xách tay hiện đại. Ảnh: Phan Công

Đối với hành khách: Thiết bị cổng từ kết hợp với máy quét cơ thể (Body Scanner) có tốc độ xử lý vượt trội. Hệ thống này giúp phát hiện chính xác vật thể (cả kim loại và phi kim loại) giấu trong người, hỗ trợ nhân viên xác định điểm cần kiểm tra nhanh nhất. Đặc biệt, hình ảnh hiển thị trên màn hình là "avatar trung tính", giúp đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư tối đa, mang lại cảm giác thoải mái và yên tâm cho hành khách khi qua cửa an ninh.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 8.

Máy quét cơ thể (Body Scanner) có tốc độ xử lý vượt trội. Ảnh: Phan Công

Khép lại quy trình thủ tục nhanh chóng, hành khách sẽ có thêm thời gian thư thái tận hưởng không gian cách ly tiện nghi. Hệ thống nhà hàng, mua sắm đa dạng cùng các tiện ích nhân văn như phòng thay tã, khu vui chơi trẻ em được bố trí đan xen giữa những mảng xanh sinh thái, giúp hành khách tái tạo năng lượng trước khi khởi hành.

Trải nghiệm hành trình không chạm tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài - Ảnh 9.

Không gian được trải thảm sạch đẹp. Ảnh: Phan Công


Tin liên quan

VIDEO: Nhiệt độ bề mặt sân bay Nội Bài chạm "kỷ lục" 66 độ C

VIDEO: Nhiệt độ bề mặt sân bay Nội Bài chạm "kỷ lục" 66 độ C

(NLĐO)- 66 độ C là nhiệt độ đo được trên bề mặt sân đỗ máy bay sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 30 chiều nay 4-8.

Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng lập kỷ lục tăng trưởng dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Hàng không Việt Nam tăng tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2025, phục vụ hơn 850.000 khách, trong đó khách quốc tế tăng gần 20%.

Ngắm máy soi chiếu 3D "khủng" mới toanh tại sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Hệ thống máy soi chiếu 3D thế hệ mới, máy quét cơ thể chuẩn TSA và loạt thiết bị tự động hóa lần đầu xuất hiện tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội).

sinh trắc học sân bay nội bài tự động hóa nhận diện khuôn mặt Autogate xuất nhập cảnh tự động vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo