Ngắm máy soi chiếu 3D "khủng" mới toanh tại sân bay Nội Bài

Tiên phong ứng dụng công nghệ, kiến tạo "sân bay thông minh"

Sau hơn 18 tháng thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa đảm bảo khai thác, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài dự kiến khánh thành vào ngày 19-12-2025.

Hệ thống máy soi chiếu 3D tại khu soi chiếu trung tâm nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công



Điểm nhấn công nghệ tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) nằm ở hệ thống kiểm soát an ninh với 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner) hiện đại, đạt chuẩn TSA.

Hệ thống máy đã lắp đặt đồng bộ tại khu mở rộng Nhà ga quốc tế T2, chuẩn bị đưa vào khánh thành và khai thác từ ngày 19-12-2025. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng, đưa T2 tiến gần mô hình “sân bay thông minh” với quy trình số hóa toàn diện.

Trong đó, máy soi hành lý 3D: Tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Máy quét cơ thể (Body Scanner): Sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim). Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng Avatar trung tính.

Thử "giấu" đồ trong người khi đi qua Body Scanner tại Nội Bài... và cái kết. Nguồn: NIA

Sân bay Nội Bài đẩy mạnh tự động hóa luồng thủ tục tại nhà ga T2 mở rộng. Tại khu vực sảnh đi, đã lắp đặt hệ thống 24 Kiosk Check-in và 24 quầy Self Bag Drop (tự gửi hành lý), giúp hành khách hoàn toàn chủ động trong việc chọn chỗ ngồi, in thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý mà không phải xếp hàng vào quầy thủ tục truyền thống.

Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu, kết hợp công nghệ sinh trắc học để đẩy nhanh quá trình kiểm soát hộ chiếu và thẻ lên máy bay.

Nâng công suất lên 15 triệu khách mỗi năm

Không chỉ đổi mới ở công nghệ, dự án mở rộng T2 còn tạo ra diện mạo hoàn toàn mới cho nhà ga quốc tế lớn nhất miền Bắc. Sau hơn 18 tháng thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa đảm bảo khai thác, T2 mở rộng dự kiến khánh thành vào ngày 19-12-2025, nâng công suất từ 10 lên 15 triệu khách mỗi năm.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong 11 tháng đầu năm nay, nhà ga đã phục vụ gần 13 triệu lượt khách, vượt quá năng lực thiết kế, khiến việc triển khai dự án trong khi vẫn vận hành ga trở thành thử thách lớn cho các đơn vị quản lý.

Quá trình thi công được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tuyệt đối an toàn bay. Các đơn vị thi công và ban quản lý dự án đã phối hợp liên tục nhằm duy trì tiến độ mà không ảnh hưởng tới hoạt động khai thác.

Sau khi mở rộng, tổng diện tích sàn nhà ga tăng từ hơn 139.000 m² lên hơn 200.000 m². Hệ thống quầy check-in được nâng từ 96 lên 144, trong đó có 24 quầy tự gửi hành lý. Tại sảnh đi, 24 kiosk tự động cho phép hành khách làm thủ tục, chọn ghế và in thẻ lên máy bay. Ba khu soi chiếu an ninh được bố trí thay vì hai khu như trước đây, trong khi số cửa ra máy bay tăng từ 17 lên 30, trải dài từ khu trung tâm ra hai cánh Đông - Tây. Khu vực trả hành lý cũng được tăng số băng tải từ sáu lên tám để rút ngắn thời gian chờ.

Khu vực gửi hành lý tự động. Ảnh: Phan Công

Không gian nhà ga được thiết kế theo hướng “Green Airport”, với các mảng cây xanh đan cài trong kiến trúc, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu cho hành khách. Hệ thống tiện ích cũng được bổ sung, gồm xe nôi và bàn thay tã cho gia đình có trẻ nhỏ, giá để gậy golf cho khách du lịch thể thao, phòng cầu nguyện và hệ thống mùi hương cao cấp tại các khu vực công cộng.

Để kiểm tra vận hành, từ ngày 4 đến 6-12, Nội Bài đã tổ chức 3 ngày chạy thử với 2 chuyến bay giả định VJ1002 (Hà Nội - Siem Reap) và VN1001 (Hà Nội - Narita). 80 cán bộ nhân viên đóng vai hành khách, thực hiện toàn bộ dây chuyền phục vụ từ check-in, ký gửi hành lý, qua khu xuất cảnh và soi chiếu thông minh cho tới khi lên máy bay. Việc mô phỏng sát thực tế giúp phát hiện điểm nghẽn kỹ thuật và đánh giá năng lực phối hợp của các đơn vị trong nhà ga.

Từ ngày 19-12-2025, các hạng mục mở rộng sẽ được bàn giao và chính thức đưa vào khai thác. Cảng Nội Bài cho biết các quy trình khai thác mới đã được phổ biến tới toàn bộ lực lượng trong nhà ga; hành khách được khuyến cáo theo dõi biển báo và hệ thống FIDS để di chuyển đúng luồng.

Một số hình ảnh:

Tổng quan phía trong nhà ga. Ảnh: Phan Công

Khu vực làm thủ tục check-in tại đầu Tây. Ảnh: Phan Công

Khu vực làm thủ tục check-in tại đầu Tây. Ảnh: Phan Công

Hệ thống kiosk check-in. Ảnh: Phan Công

Làn xuất cảnh tự động. Ảnh: Phan Công

Chuyến bay giả định - Tự làm thủ tục tại kiosk check-in. Ảnh: Phan Công

Chuyến bay giả định - Tại quầy thủ tục. Ảnh: Phan Công

Chuyến bay giả định - soi chiếu an ninh. Ảnh: Phan Công

Không khí lao động khẩn trương. Ảnh: Phan Công

Khu vực cây xanh tiền sảnh đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Phan Công