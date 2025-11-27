Lân Nhã hủy liveshow tại Hà Nội vì 2 lý do

Lân Nhã hủy Nhã concert tại Hà Nội

Tối qua, 26-11, ca sĩ Lân Nhã đã chính thức thông báo hủy show Nhã concert diễn ra vào ngày 7-12 tại Cung Hữu Nghị Việt - Xô, Hà Nội. Lý do hủy show diễn vì "lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn, thời điểm này việc quan trọng hơn là chung tay giúp sức với người dân miền Trung lũ lụt".

"Nhã xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Với những khán giả đã mua vé, cho Nhã gửi lời xin lỗi chân thành. Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của mọi người, Nhã xin được tặng Album mới – "Nhã 2025" đến tất cả các đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội. Ban Tổ Chức sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị để xác nhận thông tin và gửi quà trong thời gian sớm nhất sau khi Album ra mắt"- Lân Nhã nói. Riêng đêm diễn tại TP HCM vào ngày 20-12 tại Nhà hát Hòa Bình vẫn diễn ra như dự kiến.

Từ chuyện của Lân Nhã, xem lại thị trường biểu diễn

Lân Nhã là giọng ca bảo chứng của nhiều chương trình

Một trong những lý do khiến Nhã concert ở Hà Nội ế vé là vì quá đắt. Trước đó, ở thời điểm công bố giá vé, cư dân mạng đã một phen náo nhiệt bàn tán. Nhã Concert có giá dao động từ 2,5 triệu đến 5,9 triệu đồng, con số được so sánh trực tiếp với show của các ca sĩ hạng A. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là giá vé cao ngất ngưởng, bằng với Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi một nghệ sĩ dòng trữ tình lãng mạn như Lân Nhã lại đưa ra mức giá cao như vậy.

Trước phản hồi trái chiều, Lân Nhã từng lên tiếng xin lỗi và giải thích rõ ràng về câu chuyện giá vé. Anh cho biết Cung Hữu Nghị có quy mô ghế ngồi nhỏ hơn Nhà hát Hoà Bình, việc kéo toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng, dàn nhạc từ TP HCM ra Hà Nội khiến chi phí đội lên đáng kể.

Nam ca sĩ nhấn mạnh anh không so sánh mình với bất kỳ đồng nghiệp nào, điều anh quan tâm duy nhất là thực hiện một đêm nhạc chỉn chu, đặt trọn tâm huyết vào giọng hát và cảm xúc. Lân Nhã cũng cam kết sau concert này sẽ tiếp tục giữ giá vé vừa phải tại các đêm phòng trà để khán giả dễ dàng tiếp cận hơn.

Việc Lân Nhã phải hủy show diễn vì không bán được vé cũng là điều khiến khán giả bất ngờ. Những năm gần đây, Lân Nhã là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình biểu diễn bởi giọng hát truyền cảm của mình.

Lân Nhã cũng được đánh giá là "ông hoàng phòng trà" thế hệ mới với lượng khán giả trung thành. Vì vậy, việc đêm diễn của Lân Nhã không bán được vé một lần nữa cho thấy diện mạo thực sự của thị trường biểu diễn nhạc Việt hiện nay.