LẰN RANH: Văn hóa xin lỗi hay lá chắn vô trách nhiệm?

Thế nhưng, đằng sau dòng trạng thái mạng xã hội ấy lại là một thực tế vô cùng phũ phàng: người lao động yếu thế đã mất đi sinh kế khi tài khoản chạy xe bị khóa. Sự bất tương xứng giữa một lời xin lỗi hình thức trên mạng xã hội và hệ quả tước đoạt công cụ hành nghề ngoài đời thực buộc chúng ta phải đánh giá lại ranh giới trách nhiệm của những cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Trong thời đại số, lời xin lỗi công khai thường được sử dụng như chiếc phao cứu sinh nhằm xử lý khủng hoảng truyền thông. Với vị nhạc sĩ, việc đăng bài đăng nhận lỗi có thể xoa dịu dư luận, vớt vát lại hình ảnh và khép lại rắc rối. Nhưng với người tài xế, mọi chuyện lại rẽ sang một bi kịch khác: Bị dồn nén đến cùng cực bởi những lời lăng mạ, anh chọn cách giải quyết bằng việc báo cáo lên công ty. Công ty đã quyết định áp dụng quy tắc nền tảng, chấm dứt hợp tác với đối tác vì vi phạm nguyên tắc bảo mật.

Lời xin lỗi chỉ thực sự có sức nặng khi nó đi kèm với ý thức khắc phục hậu quả. Khi một cá nhân có vị thế xã hội đẩy một người lao động bình thường vào rắc rối dẫn đến mất việc, một câu nhận sai trên trang cá nhân là quá hời hợt. Trách nhiệm thực tế đòi hỏi sự dũng cảm đối diện với những mất mát vật chất và tinh thần của nạn nhân. Kết quả, nguồn thu nhập của gia đình anh bị mất, tất cả bắt nguồn từ cách xử lý chưa phù hợp của khách hàng."

Sâu xa hơn, câu chuyện này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thói quen xấu: "phát ngôn trước, xin lỗi sau". Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ sức nặng pháp lý và tính sát thương từ ngôn từ của mình trước khi thực hiện hành vi công kích người khác. Sự thỏa mãn cái tôi nhất thời có thể dẫn đến việc hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của người yếu thế; những phát ngôn gây tổn thương khi đã phát tán thì dù có nỗ lực cải chính bằng bao nhiêu từ ngữ ăn năn, những hệ lụy nhãn tiền vẫn không thể đảo ngược.

Không thể để "văn hóa xin lỗi" trở thành lá chắn cho những hành vi lạm quyền, bốc đồng. Lằn ranh đạo đức không nằm ở việc bạn biết cúi đầu sau khi gây họa, mà nằm ở sự tự trọng và khả năng kiểm soát hành vi trước khi xâm phạm đến nhân phẩm người khác. Đừng để đến khi thiệt hại đã trở nên nghiêm trọng và sinh kế của người khác bị hủy hoại hoàn toàn, mới đưa ra những thông điệp hối lỗi muộn màng và vô nghĩa.



