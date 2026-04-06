Lan tỏa giá trị cà phê - trà Việt

Ngày 5-4, tại Trung tâm Thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình, TP HCM), Báo Người Lao Động đã tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 và trao giải cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Không gian hội tụ nhiều cảm xúc

Phát biểu tổng kết lễ hội, nhà báo Lê Cao Cường - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026 - cho biết sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, lễ hội chính thức khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình để lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa.

"Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến một không gian hội tụ, nơi cà phê và trà Việt không chỉ được thưởng thức mà còn được kể lại bằng câu chuyện văn hóa, bằng cảm xúc, bằng niềm tự hào" - nhà báo Lê Cao Cường đúc kết.

Theo ông Lê Cao Cường, từ những hoạt động trải nghiệm, trình diễn, giao lưu nghệ thuật đến sự tương tác gần gũi với công chúng, tất cả đã góp phần khẳng định cà phê - trà Việt không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là một phần của đời sống tinh thần và bản sắc dân tộc.

Lễ hội “Tôn vinh cà phê - trà Việt” lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức để lại nhiều dấu ấn dành cho bạn đọc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đáng chú ý, hội thảo với chủ đề "Giải pháp thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị cho cà phê Việt" không chỉ dừng lại ở việc trao đổi mà đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của ngành. Hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn - từ công nghệ, nguồn vốn đến tổ chức chuỗi giá trị; đồng thời cũng mở ra những hướng đi cụ thể, thiết thực để ngành cà phê Việt Nam chuyển mình theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và hội nhập sâu hơn thị trường toàn cầu.

Cùng với đó, Coffee Talk "Để cà phê trở thành di sản văn hóa" đã gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: Phát triển cà phê không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ và nâng tầm văn hóa. Khi cà phê trở thành một phần của bản sắc, của đời sống thì giá trị của nó sẽ không chỉ được đo bằng giá xuất khẩu mà còn bằng vị thế trong tâm thức xã hội và hình ảnh quốc gia.

"Nếu như trước đây, chúng ta thường nói nhiều đến sản lượng, đến kim ngạch xuất khẩu thì hôm nay, một tư duy mới đang dần được xác lập, đó là tư duy phát triển dựa trên giá trị" - nhà báo Lê Cao Cường nhìn nhận. Ông khẳng định giá trị không chỉ nằm ở hạt cà phê mà còn ở toàn bộ chuỗi phía sau: Từ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đến cách chúng ta kể câu chuyện và kết nối thị trường. Đây chính là con đường để cà phê Việt Nam không chỉ "đi xa" mà còn "đi sâu", không chỉ nhiều về lượng mà còn mạnh về chất.

Trong hành trình nâng tầm giá trị cà phê Việt, chúng ta không thể không nhắc đến hơn 2 triệu nông dân đang gắn bó với cây cà phê. Chính họ là những người đặt nền móng cho toàn bộ chuỗi giá trị của ngành, âm thầm giữ gìn chất lượng và truyền thống canh tác qua nhiều thế hệ.

Chủ động kiến tạo, kết nối

Theo nhà báo Lê Cao Cường, một chương trình thành công không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức mà quan trọng hơn, còn là những giá trị để lại sau khi chương trình khép lại.

"Chúng tôi tin rằng Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" không chỉ là một sự kiện mà đang từng bước trở thành một nền tảng kết nối. Ở đó, ý tưởng được khơi mở, hợp tác được hình thành và niềm tin vào tương lai của ngành cà phê - trà Việt được củng cố" - nhà báo Lê Cao Cường bày tỏ.

Nhà báo Lê Cao Cường cho biết với vai trò là cơ quan của Thành ủy TP HCM, Báo Người Lao Động không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn chủ động kết nối, kiến tạo những không gian thúc đẩy phát triển. Việc tổ chức Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" là một minh chứng cho nỗ lực đó, nơi báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành hàng và các bên liên quan, góp phần nâng tầm giá trị cà phê - trà Việt.

Hành trình nâng tầm giá trị cà phê - trà Việt còn nhiều thách thức. Nhưng với tinh thần liên kết, đổi mới và quyết tâm mà chúng ta đã cùng nhau thể hiện tại lễ hội này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai mới.

"Một tương lai mà cà phê Việt không chỉ là một ngành hàng xuất khẩu lớn mà còn là một thương hiệu mạnh; không chỉ hiện diện trên thị trường mà còn có chỗ đứng trong văn hóa và bản sắc của quốc gia" - nhà báo Lê Cao Cường tin tưởng, đồng thời hẹn gặp lại trong những Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" tiếp theo, với những bước tiến mới, tầm vóc mới và giá trị mới.

Ra mắt Liên minh Cà phê chế biến sâu Việt Nam Tại lễ hội năm nay, một dấu mốc quan trọng đã được hình thành. Đó là sự ra đời của Liên minh Cà phê chế biến sâu Việt Nam. Nhà báo Lê Cao Cường nhấn mạnh đây không chỉ là một mô hình kết nối mà còn là một cam kết hành động, nơi các chủ thể trong hệ sinh thái cùng ngồi lại với nhau, từ cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng đến nền tảng số và cơ quan báo chí. Trong năm đầu tiên (2026-2027), Liên minh Cà phê chế biến sâu Việt Nam tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng chuyên trang "Kinh tế cà phê Việt"; xây dựng sản phẩm dữ liệu số "Bản đồ hệ sinh thái cà phê chế biến sâu Việt Nam"; tổ chức diễn đàn và công bố danh sách doanh nghiệp tiêu biểu.

Ông PHẠM QUÝ TRỌNG, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Nâng cao giá trị nông sản Việt Lễ hội đã thực hiện tốt mục tiêu "Chung tay nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế" cho 2 ngành hàng chủ lực của Việt Nam là trà và cà phê. Qua 2 ngày diễn ra tại Gigamall, chúng ta thấy sự tham gia rất tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, thương hiệu đặc sản. Điều này không chỉ tạo không gian kết nối giao thương trực tiếp mà còn giúp các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với lượng lớn khách hàng. Các hoạt động phong phú, ý nghĩa và hữu ích, từ việc trưng bày đến giao lưu văn hóa - nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ, họa sĩ. Đặc biệt, cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" đã tạo nên chiều sâu văn hóa, thu hút sự tham gia từ nhiều vùng miền, giúp lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về nông sản Việt một cách tự nhiên và bền bỉ. Để các kỳ lễ hội sau không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà thực sự là đòn bẩy cho thương hiệu quốc gia, tôi có một vài gợi mở. Trước hết, chúng ta cần hướng mạnh mẽ hơn đến mục tiêu "kiến tạo vị thế quốc tế". Tiếp theo, việc xây dựng thương hiệu bền vững cần sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và thương mại. Thành công của cuộc thi viết năm nay cho thấy công chúng rất quan tâm đến câu chuyện đằng sau sản phẩm. Cuối cùng, sự đồng hành của các cơ quan báo chí như Báo Người Lao Động và các đơn vị tài trợ cần được duy trì thường xuyên để tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, giúp cà phê - trà Việt không chỉ mạnh ở thị trường nội địa mà còn tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Bà ĐOÀN THỊ HỒNG THẮM, Giám đốc Công ty Hygie & Panacee: Hiệu quả vượt trội Lần đầu tiên đưa đơn vị góp mặt tại lễ hội, tôi thật sự bất ngờ trước hiệu quả vượt mong đợi và lượng khách hàng đông đảo mà sự kiện mang lại. Khách hàng không chỉ đông mà còn rất văn minh, am hiểu và đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc, tính minh bạch của sản phẩm. Sự đón nhận nhiệt tình này đã khiến dòng sản phẩm "trà kombucha" mới của công ty nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau 2 buổi trưng bày, bên cạnh sự quan tâm lớn của người tiêu dùng dành cho các loại trà thảo dược truyền thống. Đánh giá đây là một kỳ lễ hội thực sự thành công về cả doanh số lẫn khả năng kết nối, chắc chắn Hygie & Panacee sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự kiện trong những năm tiếp theo. Chị VÕ THỊ THANH NGÂN (phường Bình Thạnh, TP HCM): Lần đầu trải nghiệm những hương vị "lạ mà quen" Tôi thấy hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm những hương vị trà và cà phê "lạ mà quen". Dù là một "tín đồ" thường xuyên sử dụng cà phê nhưng thú thật, bản thân tôi trước đây chỉ biết đến những loại thông dụng nhất. Vì vậy, khi được trực tiếp thưởng thức những sản phẩm đặc trưng từ nhiều đơn vị và thương hiệu uy tín đến từ Meet More, Doidep, Saigon Co.op hay các dòng cà phê hữu cơ, cà phê trái cây mới lạ tại sự kiện, tôi mới cảm nhận hết sự phong phú của nông sản Việt. Là một người trẻ thường xuyên lui tới các trung tâm thương mại, tôi thấy những chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng như thế này vô cùng ý nghĩa, giúp những người trẻ thêm hiểu và yêu hơn giá trị của ly trà, tách cà phê nước nhà. Ý Linh - Ngọc Ánh ghi



