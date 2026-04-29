Thời sự

Lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến người lao động

Thanh Nga - Cao Hường

(NLĐO)- Việc hình thành mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà máy là một trong những cách làm hiệu quả để lan tỏa tinh thần học Bác đến người lao động

Sau gần 3 năm xây dựng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (8.500 lao động, xã Bình Mỹ) đã trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, lao động; nơi họ hàng ngày đến tham khảo, nghiên cứu, học hỏi tấm gương của Bác Hồ qua tư liệu hình ảnh và các sách viết về Bác, đồng thời tham gia các hoạt động, các buổi hội họp do Công đoàn cơ sở triển khai.

- Ảnh 1.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Việt Nam Samho là điểm đến quen thuộc của công nhân

Học Bác trong công việc hàng ngày

Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho là đơn vị đầu tiên thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp tại huyện Củ Chi (cũ). Ra mắt từ tháng 7-2023, Không gian văn hóa được đặt ở một vị trí trang trọng tại văn phòng Công đoàn công ty với nhiều hình ảnh và hơn 1.000 đầu sách, tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ để đoàn viên, người lao động tìm hiểu.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những mô hình, hoạt động nhằm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Công đoàn cơ sở triển khai tại doanh nghiệp. 

Việc thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập Bác thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân, qua đó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

- Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho chung tay đóng góp cho phong trào "Nuôi heo đất", qua đó lan tỏa gía trị nhân văn

Cụ thể, hằng tháng, phong trào "Lao động giỏi- lao động sáng tạo" đã nhận được nhiều đề án cải tiến, trong đó có khoảng 10 đề án cải tiến và 200 ý tưởng được doanh nghiệp khen thưởng mỗi tháng. Đa số các đề án cải tiến đều mang lại hiệu quả thiết thực như tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm hàng hư, cải thiện môi trường làm việc… làm lợi và giúp doanh nghiệp tiết kiệm số tiền lớn.

Bên cạnh đó, qua học tập Bác, tinh thần đoàn kết và tương trợ trong tập thể đoàn viên, lao động của công ty cũng được nâng lên thấy rõ. Theo đó, hàng năm, qua vận động của Công đoàn, tập thể lao động của công ty đã quyên góp hỗ trợ trên 500 triệu đồng cho gần 30 đoàn viên bệnh hiểm nghèo. Riêng năm 2025, công ty đã vận động xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà mái ấm Công đoàn; thu khoảng 200 triệu đồng từ phong trào "Nuôi heo đất" mỗi năm để trao học bổng cho 200 em học sinh là con đoàn viên nghèo, hiếu học; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 253 triệu đồng…

Lan tỏa giá trị nhân văn
- Ảnh 3.

Công nhân Công ty CP Dược phẩm An Thiên tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tương tự Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng là địa điểm quen thuộc của tập thể công nhân Công ty CP Dược phẩm An Thiên (KCN Hiệp Phước, TP HCM). Không gian trưng bày hình ảnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh chân dung Bác Hồ và Bác Tôn; khu vực đọc sách với trên 100 đầu sách về Bác Hồ, Bác Tôn, lịch sử dân tộc...

Chị Phạm Thị Phương Trang cho biết trước đây, khi nghe đến việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, chị và nhiều đồng nghiệp rất khó để hình dung. Thế nhưng, từ khi Công đoàn cơ sở công ty gắn việc học Bác với công việc thường ngày như nâng cao năng suất lao động, cải thiện kỹ năng nghề, phát huy sáng kiến cải tiến… thì chị hiểu việc học Bác chính là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, làm tốt phần việc được giao. Khi Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được ra mắt, chị và nhiều đồng nghiệp đặc biệt hứng khởi bởi sự mới mẻ. Những tư liệu, hình ảnh chân thực của Bác Hồ với người lao động rất gần gũi, gợi mở, thuận tiện để người lao động đến tham quan, đọc sách.

- Ảnh 4.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty CP Dược phẩm An Thiên

Ông Lê Đình Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ thúc đẩy và lan tỏa giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến người lao động mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Để tạo sức hút lâu dài cho người lao động, Công đoàn công ty luôn tìm kiếm, bổ sung các tư liệu, đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học Bác để mỗi người lao động xem việc học tập Bác thành thói quen hằng ngày.

Tương tự, Không gian văn hóa được hình thành tại Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn từ cuối năm 2024, được thiết kế với không gian mở kết hợp không gian đọc sách với nghỉ ngơi để bất cứ người lao động nào cũng có thể tiếp cận lúc thư giãn, nghỉ giữa giờ. Không gian văn hóa gồm 2 khu vực chính là khu trưng bày hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu vực trưng bày sách với gần 300 cuốn sách nhiều nhan đề gồm các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Ảnh 5.

Không gian văn hóa tại Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn

Ông Lê Như Vũ – Tổng giám đốc cho biết việc hình thành Không gian văn hóa tại doanh nghiệp để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng không chỉ của đoàn viên, CNVC-LĐ mà còn của doanh nghiệp. Đó là văn hóa sẻ chia. "Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy vậy, chúng tôi luôn cố gắng chăm lo, tạo điều kiện để nâng cao đời sống công nhân viên"- ông Vũ cho biết thêm.

1.956 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành

LĐLĐ TPHCM cho biết đến nay, các cấp Công đoàn đã xây dựng 1.956 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và 2.044 tủ sách với hàng ngàn đầu sách các loại và hình thức quét mã QR.

Cụ thể là xây dựng các khu triển lãm, trưng bày tủ sách, thư viện sách, tư liệu về Bác Hồ, trang trí không gian đọc sách với các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; hình ảnh không gian 3D về những hiện vật đời thường của Bác Hồ tại Nhà Văn hóa Lao động, khu lưu trú công nhân; trồng vườn rau, cây xanh; chương trình văn hóa, văn nghệ chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bố trí màn hình trình chiếu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác ngay tại nhà xưởng, nhà ăn, điểm sinh hoạt, khu công nghiệp hoặc văn phòng. Áp dụng công nghệ "Tủ sách điện tử" số hóa các tư liệu để công nhân có thể đọc trên điện thoại trong giờ nghỉ giữa ca, giúp việc tiếp cận nhẹ nhàng, không gượng ép.

Đây là cách làm sáng tạo tiêu biểu của Công đoàn Thành phố nhằm đưa tư tưởng của Bác vào đời sống công nhân.


Đổi mới, sáng tạo trong học Bác

(NLĐO)- Trong 10 năm qua, toàn quận 5 đã có hơn 671 lượt tập thể, 885 lượt cá nhân điển hình được biểu dương học Bác.

Học Bác để hoàn thiện bản thân

Gần 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã tham dự chuyến về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4) do LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM tổ chức sáng 21-5.

Gắn học Bác với phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ quận 5, TP HCM chiều 20-5 đã sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

