Vùng miền

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố phương Nam

BÙI PHAN THẢO

TP HCM là nơi hội tụ và lan tỏa các nguồn lực, các giá trị tốt đẹp, trong đó nghĩa tình là một đặc trưng văn hóa rõ nét của người dân nơi đây.

Bị cô lập trong nước lũ, trời mưa tầm tã, dầm dề suốt mấy ngày. Đói, lạnh và lo lắng, không biết khi nào lũ rút, khi nào thì được cứu. Đến khi các đội cứu hộ đến và nhận hộp cơm, quà cứu trợ từ TP HCM trao tận tay, nhiều người dân ở Đắk Lắk, Khánh Hòa... rưng rưng xúc động.

Ấm tình Tổ quốc, nghĩa đồng bào

Nhiều hộ dân dọc sông Ba (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi đoàn công tác chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đến thăm, tặng quà và động viên vượt qua nỗi đau mất người thân, gượng dậy làm lại cuộc sống mới...

Những tháng cuối năm 2025, nhiều vùng trên cả nước ở miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, thiệt hại khá lớn về nhân mạng và tài sản. Cả nước dang tay với đồng bào Thái Nguyên, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, trong đó TP HCM tiếp tục là địa phương đi đầu. Cả hệ thống chính trị TP HCM vào cuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM là địa chỉ tiếp nhận các nguồn ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí lớn cũng tích cực vào cuộc, trực tiếp hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai...

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố phương Nam - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng thực phẩm thiết yếu cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Triều

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - Ban Vận động cứu trợ TP HCM cho biết tính đến ngày 2-12, Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tiếp nhận 45.930 lượt ủng hộ với số tiền gần 344 tỉ đồng; 29.000 túi thuốc gia đình, 4.799 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 470 tỉ đồng. Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh, thành khắc phục thiệt hại với số tiền hơn 211 tỉ đồng, chuyển toàn bộ số thuốc và hàng hóa đến các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt.

Ở TP HCM, lòng nhân ái bắt đầu từ con tim mỗi người. Nhiều phong trào vì cộng đồng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ bởi nó xuất phát từ chính nhu cầu, khát khao được đóng góp của người dân thành phố. Qua thiên tai, tình Tổ quốc, nghĩa đồng bào lại càng sáng tỏ, truyền thống đùm bọc, nhân ái của người Việt Nam được khơi dậy, phát huy sâu sắc qua những tấm lòng lành, đầy nghĩa tình của người dân TP HCM. Nghĩa tình đã trở thành một giá trị sống của người dân thành phố.

Nơi khởi phát những hoạt động nghĩa tình

Trong Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, TP HCM đã khẳng định nghĩa tình là một đặc trưng văn hóa rõ nét của nhân dân thành phố, là sức mạnh trong việc kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trên địa bàn thành phố, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ an ninh Tổ quốc, cứu trợ, từ thiện... đã tạo nên nét đẹp đoàn kết cộng đồng và sức lan tỏa sâu rộng.

Từ hàng chục năm trước, TP HCM là nơi khởi phát phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng việc xây dựng hàng ngàn nhà tình nghĩa, tình thương; phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, có công. Từ đây, các phong trào đền ơn đáp nghĩa lan tỏa khắp cả nước, làm rạng rỡ thêm tinh thần "Vì cả nước, cùng cả nước", là nơi hội tụ và lan tỏa các nguồn lực, các giá trị tốt đẹp.

Xuất phát từ thực tiễn và sự năng động, sáng tạo, TP HCM cũng là nơi khởi phát nhiều mô hình, nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả của các hoạt động nghĩa tình. Đó là các hoạt động ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc"; các chương trình "Góp đá xây Trường Sa", "Tấm lưới nghĩa tình", "Tiếp sức vì Trường Sa thân yêu"... Những hoạt động đó không chỉ thể hiện tình cảm biết ơn, trách nhiệm của người dân thành phố mà còn góp thêm ngọn lửa ấm của lòng yêu nước, giúp cán bộ - chiến sĩ vững niềm tin, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tính cách tốt đẹp

Chân thật, trọn vẹn nghĩa tình là lối sống, tính cách, là thuộc tính tốt đẹp của người phương Nam, kết tinh rõ nhất ở người Sài Gòn - TP HCM. Trong công sở, chỗ làm, luôn quan tâm hỗ trợ đồng nghiệp. Với bà con lối xóm, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ra xã hội, của ít lòng nhiều, luôn sẵn sàng góp sức góp công để giúp đỡ những cảnh đời khốn khó. Với tính cách đó, bên cạnh việc cùng cả nước cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, TP HCM cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh bạn khó khăn, các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, nhà tình thương...

Nghĩa tình, đối với mỗi con người trong đời sống, chính là có trước có sau, thủy chung như nhất. Không ai, không điều gì có thể lãng quên cũng là một biểu hiện của nếp nghĩ, lối sống nghĩa tình. TP HCM lại tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước khi từ chối làm dự án sang trọng ở khu đất vàng Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, để đất này làm khu tưởng niệm nạn nhân đã mất trong đại dịch COVID-19...

Với người dân TP HCM, nghĩa đồng bào luôn sâu nặng. Hễ nơi nào có chuyện tang thương, mất mát là lòng xót xa như chính người thân của mình bị nạn. Từ người thầy giáo, cán bộ hưu trí dành dụm tiền lương hưu, tiền tiết kiệm; doanh nhân năng động trên thương trường; đến chị tiểu thương, anh chủ tiệm sửa xe, em học sinh..., không phân biệt ít hay nhiều mà đều từ tấm lòng, đến với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, với các báo, đài uy tín để đóng góp sức mình. Những đoàn xe, những cán bộ hệ thống Mặt trận, những nhà báo, những người dân quen làm thiện nguyện cùng có mặt ở các điểm nóng cần cứu trợ...

Quy tụ lòng dân, bồi đắp khối đại đoàn kết

Yếu tố nghĩa tình được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM như là một tiêu chí xây dựng con người thành phố. Trong sự đi lên của thành phố, những phẩm chất mang tính tiêu biểu này càng được phát huy sẽ tạo ra những giá trị mới và động lực lớn lao. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) xác định mục tiêu phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Mục tiêu này cũng thể hiện khát vọng xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững; trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM là địa chỉ quy tụ lòng dân, bồi đắp khối đại đoàn kết, tạo động lực cho thành phố phát triển bền vững hơn trong những năm tới.


